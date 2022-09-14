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KK園區抓正妹賣春！微胖妹「餓到瘦」再接客　救援者被槍殺丟路邊

▲▼柬埔寨2017年10月12日遣送74名因涉嫌網絡詐騙而被捕的中國公民，金邊國際機場，示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為柬埔寨2017年10月12日遣送74名因涉嫌網絡詐騙而被捕的中國公民。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

海外打工詐騙再傳有人受害淪為「豬仔」，依據馬來西亞國際人道主義組織最新揭發的內幕，被誘騙至KK園區的女子，漂亮的就當妓女，身材微胖者被強迫服用藥物、或是餓到瘦下後再接客，甚至有人試圖出手救援被擊斃，棄屍路邊。

綜合中國報、光明日報等報導，馬來西亞國際人道主義組織13日與受害者家屬會面，其中一名受害家屬引述兒子的說法指出，其實不只有男性受害淪為豬仔，女性受害者的遭遇同樣悲慘。

根據此人的說法，女性受害者被騙到KK園區後，會被逼迫出賣身體為犯罪集團牟利，若是外貌漂亮就會被逼賣淫，若是身材微胖，不法份子就會用藥物強制減肥、或強迫她們「餓到瘦」後再當妓女，多數嫖客是中國籍不法集團成員。

報導提及，有馬來西亞女子遭遇上述情況，不只淪為姓奴，且長期遭受飢餓，結果，有人因試圖協助其中一人，遭犯罪集團分子擊斃，棄屍路邊。

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