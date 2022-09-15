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台灣佳麗被打壓一哭成名！超狂經歷曝光　最新美照吐心聲

記者黃翊婷／綜合報導

台灣佳麗高曼容13日在馬來西亞檳城參加活動，卻因為受到中國打壓無法上台，一度在台下委屈落淚，掀起各界熱議。高曼容是來自南投埔里的美女，身高170公分、體重49公斤，還擁有一雙逆天長腿，16歲參加「美人腿公主」選拔拿下第3名，20歲時奪下第9屆台灣小姐冠軍，之後更是陸續征戰各大選美活動，沒想到卻在這次的活動中被阻止上台，她14日在IG更新動態，曬出與其他佳麗一起騎腳踏車的影片，心情似乎已經恢復許多。

台灣選美佳麗高曼容。（圖／翻攝自Instagram／manjung0217）

▲高曼容擁有一雙超長美腿。（圖／翻攝自Instagram／manjung0217，下同）

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2022年世界創新與科技大會（WCIT）13日在馬來西亞檳城舉辦，桃園市政府資訊科技局長余宛如表示，當時來自各國參選亞洲環球小姐的佳麗，在開幕式上都一一受邀上台，透過自己的語言向大會來賓打招呼，來自台灣的團隊看見高曼容也感到相當興奮，已經準備好大聲加油，沒想到就在即將上台之前，高突然被人拉住，直到所有佳麗陸續上台、致詞完畢，高都沒有機會上台。

▲▼欺人太甚！台灣佳麗遭中國打壓 黯然落淚畫面曝光。（圖／翻攝自余宛如臉書）

▲高曼容被阻上台，在台下委屈落淚。（圖／翻攝自余宛如臉書）

余宛如提到，後來大家才知道，因為受到中國打壓，大會不能讓台灣佳麗上台，高曼容得知此事，一度委屈到在台下拭淚，台灣的團隊目睹這一幕也相當心疼，大聲喊出「Taiwan GO」的話語，讓與會的所有人都知道台灣佳麗也有出席。

台灣選美佳麗高曼容。（圖／翻攝自Instagram／manjung0217）

▲高曼容非常期待再次代表台灣參加選美比賽。

對於這場活動，高曼容12日曾在臉書開心打卡並表示，「時隔3年再次代表台灣出國參加比賽，希望大家一起幫我集氣加油！」沒想到卻發生這樣的事情，讓身在台灣的埔里鄉親都紛紛替她抱不平。24歲的高曼容是來自南投埔里的美女，身高170公分、體重49公斤，還擁有一雙逆天長腿，16歲首次參加埔里農會舉辦的「美人腿公主」選拔，就拿下第3名佳績，18歲時參加全球城市小姐選拔，也在台灣區拿下第2名和最佳才藝獎，接著，她在20歲成功奪下第9屆台灣小姐冠軍，之後陸續參加2017世界華裔小姐、2018國際小姐比賽，並在2019年獲得世界美顏小姐第4名以及才藝第1名。

台灣選美佳麗高曼容。（圖／翻攝自Instagram／manjung0217）

▼▲高曼容事後曬出美照，以及和其他佳麗一起騎腳踏車的影片。

台灣選美佳麗高曼容。（圖／翻攝自Instagram／manjung0217）

被阻上台的事件發生之後，高曼容14日更新IG動態，曬出逆天長腿美照，並表示「大家看到台灣小姐都說好可愛，那今天來點不一樣的」，大秀好身材。她也發布2則限時動態，1則是身穿黑色連身裙裝、戴著印有「Taiwan」字樣的布條向大家道早安，另1則是和其他佳麗一起騎腳踏車的影片，心情似乎已經恢復不少。

至於受到打壓一事，我國外交部發言人歐江安14日表示，針對中國在國際場域無所不用其極蠻橫打壓台灣人民及民間活動的惡劣行徑，外交部予以強烈譴責，並對主辦單位屈服於中國威懾所作的錯誤決定表達高度不滿與遺憾，外交部已指示我駐馬來西亞代表處向主辦單位表達嚴正抗議。而主辦方事後也向高曼容表示，「我們還是支持你們」，後續會找機會正式拜訪。

▼高曼容身材火辣，體態健美。

台灣選美佳麗高曼容。（圖／翻攝自Instagram／manjung0217）

台灣選美佳麗高曼容。（圖／翻攝自Instagram／manjung0217）

台灣選美佳麗高曼容。（圖／翻攝自Instagram／manjung0217）

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