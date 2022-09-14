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公共工程施工品質獲肯定　新北市府橫掃30項國家卓越建設獎

▲公共工程施工品質獲肯定 新北橫掃30項國家卓越建設獎。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市政府橫掃30項國家卓越建設獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

有建築界奧斯卡獎之稱的「2022國家卓越建設獎」，新北市政府共計5個單位、30件工程獲獎，其中「卓越獎（第一名）」摘下4座，為獲得「卓越獎」件數最多的單位之一，今年在最佳規劃設計、最佳環境文化、最佳都市更新及最佳社會住宅類等獎項中都大有斬獲，新北市長侯友宜14日在市政會議表揚，期許未來持續努力，提升市民的生活環境品質。

「2022國家卓越建設獎」為臺灣年度建設的最高榮譽，新北市許多重大工程建設都有非常亮眼的表現，獲得30座國家卓越建設獎中有4座卓越獎、1座特別獎、10座金質獎及15座優質獎，其中新北市農業局辦理「熊空橋下游野溪護岸維護工程」於最佳環境文化類榮獲最高榮譽「卓越獎」肯定。

▲公共工程施工品質獲肯定 新北橫掃30項國家卓越建設獎。（圖／新北市農業局提供）

▲「熊空橋下游野溪護岸維護工程」保留河道大石與大樹。

農業局表示，工程位於新北市三峽區熊空溪上游，該處為紅河谷越嶺古道出入口，登山客及遊客眾多，然而因上游集水面積約達700公頃，該處又較為狹窄，每逢大雨時溪水容易暴漲沖刷溪岸，導致熊空橋下游既有護岸損壞，為維護遊客及當地居民通行安全，積極向中央爭取經費修復護岸，完成修復工程，熊空溪水質清澈、常年有水且生物種類豐富。

經生態調查，發現有梭德氏赤蛙、鉛色水鶇、白腹遊蛇、明潭吻鰕虎等，為減少對生態的影響，農業局以「就地取材」及「緩坡化」為設計原則，利用崩塌處現地天然石材砌出緩坡式砌石護岸及拱型砌石固床工，使生物通行不受阻隔，友善生態環境。

▲公共工程施工品質獲肯定 新北橫掃30項國家卓越建設獎。（圖／新北市農業局提供）

▲熊空溪生態調查發現有梭德氏赤蛙，以「就地取材」及「緩坡化」為設計原則進行施工。

農業局指出，護岸修復工程特別保留溪中大石與溪岸大樹，並以減輕的原則，縮小施工範圍，僅針對左岸崩塌進行補強、整治，維持右岸天然岩盤、減少棲地擾動，以現地取材方式減少材料運輸及混凝土用量同時節能減碳，共減少碳排放量約38噸，施作高品質生態工法，獲委員讚賞值得為國家卓越建設獎之典範。

農業局長李玟表示，另2件獲獎工程「龍崗社區吉林下埤塘生態復育工程」及漁業及漁港事業管理處辦理「後厝漁港漁具倉庫興建工程」也將環境友善作為重要原則，前者依循古人取水方法修繕埤塘，恢復百年埤塘灌溉功能，也恢復其生態機能，後者有效改善既有漁具空間不足並提升港區整體視覺品質，開發後厝漁港新觀光景點，帶動當地發展，感謝國家卓越建設獎的肯定。

▲公共工程施工品質獲肯定 新北橫掃30項國家卓越建設獎。（圖／新北市農業局提供）

▲「龍崗社區吉林下埤塘生態復育工程」依循古早取水方法設置豎井於不同高度打設出水孔分段控制水位。

▲公共工程施工品質獲肯定 新北橫掃30項國家卓越建設獎。（圖／新北市農業局提供）

▲三芝區後厝漁港移除老舊貨櫃並興建20間鋼筋混凝土漁具倉庫。

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