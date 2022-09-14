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林佳龍拋「小黃3牛肉」　加碼公用計程車補助、中午路邊停車格免收費

▲林佳龍14日出席「多元計程車司機工會挺林佳龍記者會」 。（圖／林佳龍競辦提供）

▲林佳龍14日出席「多元計程車司機工會挺林佳龍記者會」 。（圖／林佳龍競辦提供）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍14日出席「多元計程車司機工會挺林佳龍記者會」，致詞時表示若他當選，針對計程車會推動三大政策，包括加碼通用計程車補助費，以及提供計程車駕駛，在中午時段於新北市路邊停車格停車免收費。

林佳龍14日在記者會上表示，他事先並不知情工會有力挺活動，在收到別人傳給他工會所製作的支持影片時非常感動。他在擔任台中市長，就是要以市民為主；擔任交通部長，就是定位人本交通，因為只要出發點對了，「大家都可以共贏共好。」這就是創新治理的例子。

林佳龍強調，大家都期待新北市不能夠只是台北縣，或者是台北市的衛星城市，然後散落的鄉鎮市區，要整合成一個首都圈、聯合治理。

林佳龍在現場，除了談到過去解決Uber納管爭議，以及協助計程車轉型，避免火車對撞創造共贏，值得世界來研究，也在現場提出當選新北市長，所會推動三大政策。

林佳良指出，第一、將敬老愛心卡點數，從480點增加到600點，並且納入可坐計程車，讓使用者受惠，創造計程車駕駛業者工作機會；第二項、通用計程車補助，除單趟中央補助50元，新北市政府加碼50元，並且從現有140輛增加到500輛，創造規模經濟；第三、提供計程車駕駛，在中午時段於新北市路邊停車格停車免收費，讓駕駛朋友安心吃飯。

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