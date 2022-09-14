爆料「郭台銘被逼承諾不選總統」　黃揚明開嗆總統府：歡迎報案

▲媒體人爆料，郭台銘為採購BNT疫苗，被逼承諾不參選2024總統 。（圖／郭台銘臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

資深媒體人黃揚明日前爆料，鴻海創辦人郭台銘為採購BNT疫苗，被逼簽署2024不參選總統切結書，對此，總統府回應並未聽聞此事，並呼籲爆料人士應提出具體證據。針對總統府回應，黃揚明今（14日）回擊，若總統府認為造謠，歡迎報案，並用《社會秩序維護法》將他移送法辦。

黃揚明在朱學恒直播節目《動強襲基地阿宅反抗軍之聲》中爆料，親耳聽聞與郭台銘熟識的友人指出，郭台銘去年（2021年）為了購買BNT疫苗，居然被黨政高層要求簽署「2024不參選總統切結書」，且郭台銘也簽了該切結書。

對於黃揚明的爆料，總統府發言人張惇涵表示，總統府並未聽聞此事，也對這個傳聞感到訝異，爆料人士應提出具體證據，證明是哪位黨政高層要求郭台銘創辦人簽下所謂的切結書。總統府也呼籲媒體及各界妥為查證，勿讓缺乏確切證據的訊息誤導視聽。

黃揚明稍早在臉書發文說明，那些批評我造謠之類的酸言酸語可以先不用急於一時，自己本來不想被稱「蹭」郭董，但既然已被總統府發言人指控「造謠」，甚至還拿蔡賴大打出手的假訊息來相提並論，那我必須來還原一下這起切結書事件的過程。

黃揚明還原說，「郭董簽署不選2024信函」事件，最早曝光於2021年7月18日，當時媒體報導內文提及：「據透露，事實上，郭台銘一開始想申購的數量遠超過500萬劑，為了此事，不僅找身兼黨政樞紐，彼此也有交情的柯建銘對口，言必稱配合政府，甚至寫了封親函向蔡英文明志，強調自己這次是真的是想替台灣社會做點事，並無2024企圖，如果最後還是買不成，他甚有就此移居海外打算，不問世事打算。」

他表示，鴻海永齡基金會執行長劉宥彤去年10月21日接受《震傳媒》主持人黃光芹專訪時曾說，「外面傳言說我們曾經簽一份東西，就是郭董不選總統，我覺得我不能去證實說有沒有這份東西，我覺得應該這麼說，我沒有實際參與，我不曉得是什麼，但是我覺得沒有人逼他」、「如果真的有這份東西，我覺得也是他自己在那個過程當中，真心誠意覺得說如果這是一個阻礙，大可不用這樣想。」

黃揚明認為，老實說，總統府發言人發出沒意義的聲明不是第一次，更何況，若真覺得我造謠，歡迎直接比照「正副總統大打出手」的規格報案，我在公開場合直播中說的話，我都會負起我的言論責任，不會迴避，我當然不能代替郭董描述他經歷了些什麼，但我的採訪過程，讓我認為我所描述的，應該與真實狀況相去不遠。黃揚明喊話，若總統府真的認為我造謠，歡迎報案，並用《社會秩序維護法》將我移送法辦。