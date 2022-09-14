台南民宿冷氣噪音+沒熱水　旅客留負評「不給登」...業者回應了　

記者林悅／台南報導

有網友在網路社群爆料，指控台南市中西區衛民街1處民宿，住房內冷氣機噪音很大，洗澡又沒熱水，民宿裡找不到工作人員解決，房間牆壁和洗手間多處發霉，住房規矩又多，動輒罰錢，氣得留負評；民宿業者表示，客人入住時間可能超過最晚入時間，客人的反應會列為加強改進的重點。

▲有網友在網路社群爆料，指控台南市中西區衛民街1處民宿，住房內冷氣機噪音很大，洗澡又沒熱水，民宿裡找不到工作人員解決，房間牆壁和洗手間多處發霉。（圖／翻攝自臉書爆料公社）





網友在爆由公社料指控稱：「上周在訂房平台訂了在台南衛民街一家號稱英倫風的民宿，入住後發理冷氣機噪音很大，洗澡又沒熱水，但在民宿裡找不到工作人員解決。再來是房間牆壁和洗手間多處發霉，住房規矩又多，動輒罰錢，真受不了就在訂房平台網站留了負面評價，怎料訂房平台會對客戶的評價作審查，我留的負評就被硬生生呑下不給登了。乖乖不得了，在訂房平台訂房參考他們的評價不是很容易被誤導中伏嗎！」

業者以LINE回應指出：「我們最晚入住時間為晚上9點，因為是自助式入住，我們並不清楚客人當天幾點入住，但客人有加LINE，有說超過8點入住，我們也有告知如果超時可以如何處理，房間桌上也有放房間的使用說明，後來我們並未接到任何電話或LINE的訊息反映房間有問題。訂房網的部分我們就不清楚是怎麼回事了，客人的反應我們會列為加強改進的重點，謝謝關心」。

業者補充說明：「剛剛有跟其他清潔人員詢問，客人退房當天有穿鞋子進到室內公共空間裝水（因為在大門上有告知需要脫鞋，以及未脫鞋會加收清潔費200元，客人如果沒脫鞋入內，清潔人員需要重新打掃公共空間），當下有告知入內需要脫鞋，但是客人沒有理會，所以清潔人員有跟客人收取清潔費，有可能因為這樣造成客人不滿，所以才寫業者會收罰款，其實規定多半是提醒客人的注意事項當天9/5號下午5：33分後，客人就未反映房間有任何未提，如有問題一定都會協助客人解決或換房。」業者強調現場都有明確的相關說明，請民眾見諒。

▲台南市觀旅局長郭貞慧指出，會透向業者輔導及柔性勸導方式，讓民宿業者的服務品質能往上提升，提供最佳最好的優質服務。（圖／記者林悅翻攝）

台南市觀旅局長郭貞慧指出，該民宿係於2021年6月1日通過審核加入台南市合法民宿，對於民眾檢舉該民宿冷氣機噪音很大，洗澡又沒熱水，民宿裡找不到工作人員解決，房間牆壁和洗手間多處發霉等問題，台南市觀旅局會持續加強業者提升與改善住宿品質，像13日觀旅局就舉辦一場民宿評鑑說明會，透過向業者輔導及柔性勸導方式，讓民宿業者的服務品質能往上提升，提供最佳最好的優質服務，讓來台南的民眾，都能有最美的回憶。

據了解，該民宿是採取自助式的住住方式，現場沒有服務人員或管理人員，只有清潔人員，只提供線上客服服務，民眾只能透過LINE等方式與客服人員聯繫，再由客服人員協調處理，所以才會在非客服時間找不到人立即處理問題。