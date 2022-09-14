最新民調台南獲8金3銀六都第2　 黃偉哲超過8成滿意度勇奪金獎

▲台灣世界新聞傳播協會公布縣市首長滿意度及施政民調，台南市長黃偉哲獲得超過8成首長滿意度勇奪金獎，台南其他表現共獲8金3銀六都第2。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據台灣世界新聞傳播協會14日公布縣市首長滿意度及施政民調，台南市長黃偉哲獲得超過8成的首長滿意度，勇奪金獎。

此外，台南市在觀光旅遊、藝術文化、醫療衛生及環境保護等4個施政面向，連續2年蟬聯金獎；在防疫表現及市民幸福感等2項，也拿下金獎；治安狀況2022年是逆轉勝，拿到金獎；在經濟發展、交通狀況及教育品質等3項，則獲銀獎，總計8金3銀，六都排名第二。

市長黃偉哲表示，這項民調是對台南市府團隊過去3年多來努力的一個肯定，更感謝市民朋友的支持督促。他特別提到，每當有議員詢問為執政成果打幾分時，他都會為自己打60分，給團隊打90分，他認為台南市府團隊同仁都很努力，能夠一起共事，他感到很榮耀，也希望這份榮耀能更成為鞭策我們繼續努力的力量。黃偉哲也說，台灣22個縣市都是共同生活圈，希望大家一起共好，台灣更好。

台南市政府表示，台南是文化之都、旅遊之都，過去在各大民調皆為常勝軍，這次調查結果，藝術文化獲得79.6％滿意，觀光旅遊獲得78.6％滿意，皆為六都第一，但南市府團隊秉持沒有最好、只有更好初衷，將努力在文化及觀光領域耕耘。

在防疫表現上，台南拿到83.6％滿意，為六都第一，防疫工作有賴市民朋友的配合支持以及醫護人員第一線的努力，兩年多來COVID-19抗疫，台南市透過跨局處及公私協力，導入智慧科技，發展「台南打疫苗」、「台南快疫通」、「健康共照雲」等系統，以線上科技搭配線下服務，加上醫護公衛人員努力，累計確診率目前仍是六都最低。

環境保護方面這次獲得78.2％滿意，名列六都第二，總算還給環保局基層人員一個公道，台南是最落實環檢警合作的縣市，查緝公開案件常常被媒體報導關注。根據環盟評比，台南連續兩年維持A級優等，今年更被評比為全國第一。環保署評比土壤與地下水整治也都是特優。空品客觀數據上，110年PM10濃度較108年改善17.4%，而PM2.5濃度改善 10.3%，改善率皆位列六都第一。

據瞭解，該項民調是在2022年7月25日至8月28日期間，以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，22縣市個別分層隨機抽樣，電話後二碼電腦隨機抽樣，由人員對20歲以上的成人進行電話訪問，資料依照各縣市民眾之性別、年齡、鄉鎮市區母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，除了連江縣之外，在95％的信心水準下，個別縣市的抽樣誤差，介於正負3.5至4.0百分點之間。