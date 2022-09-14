台南親子嘉年華本周六登場　黃偉哲邀大小朋友一起來追星

▲台南市親子嘉年華17日周六即將熱鬧登場，台南市長黃偉哲歡迎市民朋友一起來新營體育場（228公園前綠地）同樂，一起來追星。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市親子嘉年華17日周六即將熱鬧登場，小朋友最愛的YOYO家族明星成員精銳盡出，要和大家一起度過歡樂周末，台南市長黃偉哲歡迎市民朋友一起來新營體育場（228公園前綠地）同樂，更歡迎大朋友陪著小朋友一同來追星！

台南市政府表示，這次親子嘉年華活動首度移師溪北地區舉辦，由YOYO家族總動員，19位哥哥姐姐及多組超人氣卡通明星輪番上場熱情唱跳，希望家長平日忙碌之餘，假日也多陪陪孩子，這個周六全家一起來參加嘉年華，讓小朋友盡情放電、家長也能盡情拍照，留下美好親子回憶。

教育局表示，這次親子嘉年華活動將於9月17日上午9時至下午4時，在新營體育場（228公園前綠地）舉辦，屆時將有超過30個帳棚攤位，提供趣味闖關、動物生命教育、婦女就業及育兒資訊、消防與防疫宣導等多元資訊攤位。舞台區則定時會進行唱跳表演和有獎徵答等活動。

教育局提醒，防疫期間活動規劃皆會遵循中央流行疫情指揮中心的防疫規範，也訂有防疫計畫，體溫正常及手部消毒後才能入場。

另外，為避免交通壅塞，提醒市民朋友可多搭乘大眾運輸至會場，另因人潮眾多，請大家盡量提早入場，活動詳細訊息洽台南市政府教育局網站http://www.tn.edu.tw。