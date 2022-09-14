綠營「盜圖」爭議頻傳　藍委曝原因：1450後遺症！通通該淘汰下台

▲台北市長參選人陳時中。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中12日晚間在臉書發出滷肉飯文章，卻被抓包疑似盜圖，其中兩張照片跟部落客雷同，小編隔天一早緊急發文道歉，稱是「誤用照片」，而立委王定宇也被抓包使用未授權圖片，引發爭議，對此，立委洪孟楷批評，細究原因，就是「網軍治國、1450橫行」的後遺症，因為相信聲量大，就可以黑的說成白的，「綠營執政這幾年，到底長成什麼樣的怪物！」

對於盜圖爭議，洪孟楷分析，而細究原因，就是「網軍治國、1450橫行」的後遺症，因為相信聲量大，就可以黑的說成白的、硬拗就可以用聲量壓過原本過錯，「這些才是最應該讓國人謹惕，綠營執政這幾年，到底長成什麼樣的怪物！」

洪孟楷表示，再者，盜圖、抄襲本質就是偷竊，常言道「細漢偷挽瓠，大漢偷牽牛」在競選期間就會用盜圖方式處理貼文，「如果有機會當選，難保不會有更大犯行！惡小為之，身為候選人或是執政黨政治人物更不應該。」

洪孟楷批評，當網軍躲在螢幕後，用鍵盤就可以盜圖、抓圖，天南地北都能合成、濫用，當1450可以用假帳號創造聲量指鹿為馬、黑龍轉桌，「這樣還有什麼公理可言？盜圖絕不可取，而網軍治國、1450橫行，就該讓這樣的人淘汰下台！盜圖可恥！盜圖被抓到硬拗更可恥！」

近期綠營因盜圖事件頻頻惹議，而放眼政壇相關爭議，歷來有名的盜圖者，莫過於被網友封為「亞洲盜圖王」的國民黨前立委蔡正元。

回顧蔡正元「盜圖史」，最轟動的莫過於2014年九合一大選時，先是未告知就使用了已逝的《看見台灣》導演齊柏林的台北空拍圖，還盜用國外攝影師的風景照與人物情境照，其中一名日籍攝影師TATSUO SUZUKI，更將該篇文章轉貼至個人臉書頁面，指控「我的照片被台灣的政治人物偷了」，引發軒然大波。

同年，有網友還特別整理了《2014蔡正元盜圖列表》，當中可能受害的版權者就多達28名，國籍除了台灣，還有芬蘭、馬爾他共合國、西班牙等。目前蔡正元為國民黨台北市長參選人蔣萬安的內湖南港後援會榮譽總會長。