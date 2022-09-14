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「政府道歉是義務」　朱立倫轟民進黨：擋疫苗卸責、傲慢狡辯

▲▼國民黨今天(9/12)為黨籍台北市里長提名同志舉行造勢大會，國民黨主席朱立倫及黨籍台北市長參選人蔣萬安一同出席為黨籍里長披掛彩帶授予戰旗。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露，去年採買疫苗時曾遭政界、工商業界等大老致電「別浪費力氣」，此番話一出讓外界質疑政府「擋疫苗」。國民黨主席朱立倫14日表示，看到蔡英文總統昨日發表五點聲明，並非謙卑道歉而是傲慢狡辯，把擋疫苗、買不到疫苗的責任通通推給外界，「我們要用最嚴厲的態度要求蔡英文與執政黨，當擋疫苗成為事實，政府道歉就是義務。」

朱立倫表示，人民的健康是政府最重要的責任，然而疫情發生的兩年多來，台灣缺口罩、缺疫苗、缺快篩、缺藥物，曾任防疫指揮官的民進黨台北市長參選人陳時中竟拋下責任落跑選市長，執政黨唯一超前部署的只有選舉，而不是台灣人的健康，更忽略國家人民正常生活的權利。

朱立倫指出，去年五月執政黨自己買不到疫苗，還放話「疫苗太多會造成困擾」、設下重重關卡，阻擋鴻海與慈濟等民間單位協助捐贈疫苗，台灣社會沒有忘記；而諷刺的是一年後的今天，執政黨獨自操盤疫苗購買的結果，就是當新型變種病毒株進入台灣，我們卻仍是「超慢部署」，沒有相應的疫苗可打。

「民間必須自救，彰顯出的是執政黨的失能。」朱立倫說，看到蔡英文總統13日發表五點聲明，並非謙卑道歉而是傲慢狡辯，把擋疫苗、買不到疫苗的責任通通推給外界，「我們要用最嚴厲的態度要求蔡英文與執政黨，當擋疫苗成為事實，政府道歉就是義務，請蔡總統莫再找理由推諉、不做事，好好應對眼下逐漸升溫的疫情，顧好民眾的健康權益。」

朱立倫強調，大家都希望盡快回到疫情前的正常生活，政府更應該成為民眾的助力而非阻力。國民黨作為一個負責任的在野黨，會全力聲援民間善的力量，為國人拚好日子，也會連結社會基層、凝聚所有的力量，協助民眾發聲，用選票下架傲慢濫權、做錯事還繼續硬拗的執政黨。

針對去年鴻海永齡基金會、台積電與慈濟捐贈BNT疫苗相關議題，總統府發言人張惇涵13日表示，早在2020年6月起，政府便已開始與包括國際疫苗廠商，進行洽談AZ、BNT及Moderna等疫苗採購合約，並從9月起，陸續完成與COVAX、AZ及Moderna等疫苗採購合約，政府一直以來都努力洽購合法、有效的疫苗，確保國人健康安全。

張惇涵表示，在過程當中，政府沒有人阻擋疫苗採購，也不可能阻擋疫苗採購，所謂政府擋BNT以護航特定疫苗，是毫無邏輯的不實謠言。

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