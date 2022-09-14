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印度猴群又殺人！5歲男童「屋頂逃命」墜樓摔死　3個月內第4死

▲▼猴子,示意圖。（圖／視覺中國）

▲5歲男童遭猴群攻擊，不幸因此摔死。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦佈道恩縣(Baduan)再度傳出猴群殺人事件，一名5歲男童尼基爾(Nikhil)在自家屋頂玩耍時突然出現猴群，他為了躲避攻擊拼命逃跑，結果不小心從屋頂上墜落，重傷送醫被宣告死亡。

事件11日晚間發生在佈道恩縣的阿拉普爾鎮(Alapur)，男童父親內克拉姆(Nekram)是一名農民，他傷心表示，事件發生時兒子獨自在屋頂上玩耍，結果猴群突然跑上屋頂攻擊，「他找不到逃脫的方法，試圖逃跑時摔下屋頂，受了很嚴重的傷，當場失去知覺」。

警官辛格(Sanjay Singh)表示，這名男童為了逃避猴子攻擊，不小心摔下屋頂後死亡，「他的家人拒絕將遺體送去驗屍，因為是意外事件，所以我們也不會強迫」。

當地頻傳猴群攻擊人事件，52歲男子霍里拉爾(Horilal)上月31日在自家屋頂時，因為遭30隻猴子攻擊而不幸摔死，7月時也傳出，一名35歲女子在逃離猴子攻擊時，摔下屋頂死亡事件，還有一名嬰兒被猴群抓走摔死，3個月內已連續發生4起死亡事件。居民抱怨，他們所居住的地區幾乎每天都會遭到100隻猴子攻擊，然而當地政府卻置之不理。

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關鍵字：

殺人猴猴子印度北方邦BaduanAlapur

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