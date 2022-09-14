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公衛專家估BA.5高峰「每週176人死亡」　王必勝：脆弱族群快打疫苗

▲▼9/14中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

台大公衛學院教授陳秀熙今（14）日分析最新疫苗接種數據指出，國內約320萬人還沒有完成2劑的新冠疫苗基礎劑接種，另加上沒有完成追加劑的民眾，如果不敢快加強施打，推估每周死亡人數可能達到176人。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝回應，相關主要目應是希望脆弱族群，如果符合疫苗接種條件就不要等，趕快去施打疫苗。

台大公衛學院教授陳秀熙團隊今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」中指出，沒有完整接種新冠疫苗者感染BA.5，較容易發生重症、死亡、長新冠、MIS-C，如果再不加強接種基礎劑和追加劑，預估未來疫情高峰每天4.1萬人確診下，每周死亡人數可能達到176人。

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陳秀熙進一步說明，台灣還有約320萬人未完整接種新冠疫苗基礎劑，預測每週死亡人數為125人；另台灣還有約260萬人未施打追加劑（第3劑），預測每週死亡人數為51人；但如果完成相關疫苗接種，每週死亡人數會分別會降至53人與19人。

王必勝對此回應，確診個案死亡率從今年1月Omicron疫情開始為0.17%，一直再減少，至於陳教授提數據有他自己的計算基礎，重點是要告訴大家，「脆弱族群不要等，快去打疫苗」。

疫苗如何催打？王必勝也坦言，疫苗催打似乎到了瓶頸。他分析，民眾在疫情嚴重時施打意願較高，現在就是這波疫情上升準備到高峰時期，希望民眾可以趕快出來施打；另次世代疫苗相當有效，也要到貨了，希望能藉此提高長者施打意願。

王必勝今（14）日宣布，莫德納BA.1雙價疫苗將於9/16（五）到貨，首批數量約80萬劑，經過檢驗封緘估計下週末可以開打。

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