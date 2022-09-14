柯文哲批嚴令戴口罩可笑！王必勝反酸：他每天有很多見解





▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣目前仍嚴格實施戴口罩，但此政策遭到台北市市長柯文哲譏諷好笑，直指中央政策不明確，在外吃飯坐著敬酒可以脫口罩，但是站著卻不行。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今回應，戴口罩一直都是最有效的防疫，柯市長每天都有很多見解，不管誰的見解，只要對防疫有幫助，都會納入參考。

針對柯文哲批評政策不明確一事，王必勝解釋，戴口罩是最簡單預防傳染的措施，現在到了BA.5疫情高峰，希望民眾還是能依照指揮中心規定把口罩戴好，口罩規定一直很明確，最近沒什麼變動，

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王必勝說，所謂不要逐桌敬酒規定，很明確是希望民眾起身的時候，就要戴口罩，當然吃飯的時候口罩拿下，主要是不希望因為一直沒戴口罩到處傳播。

王必勝接著也提到，未來若疫情趨緩，會調整防疫政策，口罩指引也會列入檢討。針對柯文哲評論，他也直言，柯市長每天都有很多見解，他今天說戴口罩很可笑，也許明天會說現在疫情升溫，防疫措施沒做好等等，「我想這個他都有很多的見解，不過不管誰的見解，對防疫有幫助的，我們都會納入參考。」

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