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竹市賈桃樂主題館8周年　協助青年就業逾50萬人次

▲勞動力發展署長蔡孟良、政府秘書長江盛任體驗AR實境。（圖／新竹市政府提供）

▲勞動力發展署長蔡孟良、政府秘書長江盛任體驗AR實境。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今（14）日於新竹就業中心舉辦「賈桃樂學習主題館8周年職涯系列活動」，勞動力發展署長蔡孟良、新竹市政府秘書長江盛任共同體驗AR實境解謎遊戲。新竹市代理市長陳章賢表示，賈桃樂學習主題館成立8年，已服務逾50萬人次，市府也積極提供協助，致力提升青年職涯概念與就業準備力，並積極推出就業服務活動如青年學苑、自造者嘉年華，市府將持續連結「賈桃樂學習主題館」等就業平台，共同提升青年創新就業力。

蔡孟良表示，勞動部會持續跨部會合作，研擬前瞻、宏觀的就業政策，依照各地產業發展趨勢與地方政府合作提供在地化的就業服務，也鼓勵青年善用政府資源。

「新竹市是台灣人才庫！」江盛任說，感謝勞動部將全國唯一的賈桃樂學習主題館設置新竹市，市府也持續與中央攜手辦理Maker Space、勞工大學等青年就業促進活動及課程。新竹市擁有五所大學及多座國家級研究中心，不僅為科技的大本營，更是能激發想法、勇於實踐的永續城市，是青年創業家的最佳舞台。前市長林智堅任內大力推動「新竹市政府創新產業加速中心」，結合多方人才、基地、技術設備等資源，協助青年將創新想法具體實踐，打造「圓夢孵化器」，108年更成立青年發展科、109年積極組織青年事務委員會，邀請包括在地青年及大學生代表等，傳達青年的聲音，成為改造城市的熱血起點。

勞工處長黃錦源表示，市府長期重視青年政策，除109年成立青年事務委員會，更年年為各階段學子量身打造，推出青年創新社計營等培育課程、職涯講座、職場體驗與企業參訪等。為創造新竹在地經濟與青年就業力，整合轄內5所大學開辦勞工大學，並推動自造者聚落培育計畫及青年學苑，協助各年齡層的青年朋友們，找到職涯志向適性就業，本週六（9月17日）2022新竹自造者嘉年華將登場，歡迎民眾到場共襄盛舉。

桃竹苗分署表示，賈桃樂學習主題館8周年職涯系列活動，推出三大系列活動：系列一、「企業直播徵才 青年尋職更便利」讓尋職青年線上認識企業職缺，全程收看的青年只需3個工作天，即可拿到就業輔導服務紀錄來申請尋職津貼。

系列二、「館舍實境解謎 團體學習更有趣」首度啟動實境解謎遊戲，從傳統被動式導覽進化為主動式探索，藉由趣味的互動解謎探索職涯，10月底前入館體驗闖關成功者，將贈送神秘好禮。

系列三、「商圈進駐服務 親友體驗更多元」為讓更多親子、朋友參與體驗賈桃樂職涯特探索設備，10月15日至10月23日將「職涯起手室」行動體驗車直接開到巨城商圈的SOGO百貨新竹店，現場體驗多項互動式職涯探索設備，並安排寶貝探險隊、創意手作趣、萬聖變裝秀、就業加油站4個主題日與民眾同樂。

桃竹苗分署補充，勞動部另還有青年尋職津貼計畫、青年就業旗艦計畫、產業新尖兵計畫及青年就業獎勵計畫等多項提供青年就業的計畫，詳情歡迎上桃竹苗分署及賈桃樂學習主題館官方網站查詢，另可聯絡(03)534-3013轉5318、5221~5229由專人解說。

今日記者會貴賓有勞動力發展署蔡孟良署長、桃竹苗分署副分署長何維敦、新竹就業中心主任胡伯堯、立委高虹安、行政院青年諮詢委員林語珊、Skill for U執行長黃偉翔、元培醫事科技大學校長王綮慷、中華大學校長劉維琪、新竹市總工會陳金源理事長、新竹市職業總工會黃興明監事會召集人等人共襄盛舉。

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關鍵字：

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