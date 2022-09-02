竹市6組青年激盪「創新社計」　為老店舖帶入未來新想像

▲「青年創新社計營」學員提案過程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府8月份舉辦「舊市愛搞怪-青年創新社計營」，以中央商場傳統店鋪做為創作靈感，將具有保存價值的傳統文化精神，透過創新的思維激發出6組精彩提案，即日起至9月11日在中央商場合作店鋪舉辦成果展，陳章賢代理市長表示，6組學員經過2周腦力激盪，為市場老店產品帶入設計力，邀請市民朋友到中央商場逛逛，一同見證老店舖的未來新想像！

代理市長陳章賢表示，新竹中央商場已營運70餘年，是新竹人日常生活與採買節慶用品不可或缺的百貨商圈，其中包括逢年過節製作新衣的布料、結婚時辦嫁妝、敬神祭祖的祭祀金香，以及日常的衣著鞋帽與手工材料應有盡有。市府與「中央形象商圈促進會」合作，引領學員向老店舖學習，深入了解店家品牌故事、經營理念與產品的文化價值。

勞工處長黃錦源表示，6組學員與6間在地店家合作，透過深度訪談激盪創意，如學員林佳儀、林莉蓁、柯霈妤、楊宜瑾、蔡家瑋、蔡裕誠等人與柯芳美香行合作，推出作品《香◎還》，將傳統祭祀文化結合當代環保議題，規劃「尋香體驗」結合導覽與手作，讓民眾在「做香包、揀香粉」時更認識天然原料，也結合宗教儀式以香包祈福，在保存傳統文化的同時，達成友善環境與永續。

勞工處介紹，新禾毛線用蒸毛線的方法讓舊毛衣再生，推出《炊煙裊裊編織書屋》；新奇昌布行《布．織．道—沉浸式親子互動繪本》引導親子體驗布料創作；勝泰嫁妝寢具以雞家台語同音發展出帶路雞造型夜燈《勝泰拍拍雞》；永豐鞋行《循跡》廢鞋回收機服務；人福童裝則推出平安福氣貼《人情味，福氣貼—好運布貼扭蛋機》，6組創新發想皆兼具傳統文化與設計思考。

應用劇本實驗室余德彰總監大力肯定學員在兩週內學習並完成精彩提案，他說，各組成果均梳理出中央市場傳統店家的價值，表達出自身與傳統文化的共鳴、且店家也喜歡的獨特概念，大力結合在地商家傳統文化，注入創意和設計力。

勞工處表示，「2022舊市愛搞怪-青年創新社計營：老店舖的未來想像提案成果展」，即日起至9月11日於新竹市中央商場展出，歡迎市民朋友至合作商家免費參觀，期間還能「集章換好禮」，於展覽手冊集滿六個店家作品印章，前50名可至新禾毛線兌換「編織環保袋」一只，數量有限，兌完為止。

勞工處說，為了培育竹市青年創新能量，幫助青年增進工作知能，提升就業力，緊接著還有多場自造者培育課程與青年學苑等免費課程陸續辦理，歡迎致電本市勞工處青年發展科洽詢，電話：03-5324900#502、03-5353007。