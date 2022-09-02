　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

竹市6組青年激盪「創新社計」　為老店舖帶入未來新想像

▲「青年創新社計營」學員提案過程。（圖／新竹市政府提供）

▲「青年創新社計營」學員提案過程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府8月份舉辦「舊市愛搞怪-青年創新社計營」，以中央商場傳統店鋪做為創作靈感，將具有保存價值的傳統文化精神，透過創新的思維激發出6組精彩提案，即日起至9月11日在中央商場合作店鋪舉辦成果展，陳章賢代理市長表示，6組學員經過2周腦力激盪，為市場老店產品帶入設計力，邀請市民朋友到中央商場逛逛，一同見證老店舖的未來新想像！

代理市長陳章賢表示，新竹中央商場已營運70餘年，是新竹人日常生活與採買節慶用品不可或缺的百貨商圈，其中包括逢年過節製作新衣的布料、結婚時辦嫁妝、敬神祭祖的祭祀金香，以及日常的衣著鞋帽與手工材料應有盡有。市府與「中央形象商圈促進會」合作，引領學員向老店舖學習，深入了解店家品牌故事、經營理念與產品的文化價值。

勞工處長黃錦源表示，6組學員與6間在地店家合作，透過深度訪談激盪創意，如學員林佳儀、林莉蓁、柯霈妤、楊宜瑾、蔡家瑋、蔡裕誠等人與柯芳美香行合作，推出作品《香◎還》，將傳統祭祀文化結合當代環保議題，規劃「尋香體驗」結合導覽與手作，讓民眾在「做香包、揀香粉」時更認識天然原料，也結合宗教儀式以香包祈福，在保存傳統文化的同時，達成友善環境與永續。

勞工處介紹，新禾毛線用蒸毛線的方法讓舊毛衣再生，推出《炊煙裊裊編織書屋》；新奇昌布行《布．織．道—沉浸式親子互動繪本》引導親子體驗布料創作；勝泰嫁妝寢具以雞家台語同音發展出帶路雞造型夜燈《勝泰拍拍雞》；永豐鞋行《循跡》廢鞋回收機服務；人福童裝則推出平安福氣貼《人情味，福氣貼—好運布貼扭蛋機》，6組創新發想皆兼具傳統文化與設計思考。

應用劇本實驗室余德彰總監大力肯定學員在兩週內學習並完成精彩提案，他說，各組成果均梳理出中央市場傳統店家的價值，表達出自身與傳統文化的共鳴、且店家也喜歡的獨特概念，大力結合在地商家傳統文化，注入創意和設計力。

勞工處表示，「2022舊市愛搞怪-青年創新社計營：老店舖的未來想像提案成果展」，即日起至9月11日於新竹市中央商場展出，歡迎市民朋友至合作商家免費參觀，期間還能「集章換好禮」，於展覽手冊集滿六個店家作品印章，前50名可至新禾毛線兌換「編織環保袋」一只，數量有限，兌完為止。

勞工處說，為了培育竹市青年創新能量，幫助青年增進工作知能，提升就業力，緊接著還有多場自造者培育課程與青年學苑等免費課程陸續辦理，歡迎致電本市勞工處青年發展科洽詢，電話：03-5324900#502、03-5353007。

ET快訊
強風狂襲！麗寶摩天輪暫停運作　斷軌雲霄飛車不開放
快訊／23天內第5具浮屍！愛河見「漂浮物」　他細看嚇壞
強風吹落台中中友百貨廣告看板　他開車經過被砸碎擋風玻璃
颱風軒嵐諾逼近！　各縣市活動取消延期一次看
竹北市長為「他」宣布退選　新竹縣長大位成藍綠對決
快訊／「台中房思琪」狼師下場慘！涉性侵校長解聘　千萬退休金沒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

騎單車率「彰化隊」登記！黃秀芳砲轟「口號治縣」　王惠美回擊

曾喊「不競選連任」！藍5連霸議員反悔了　最後截止前登記參選

「吃三顆饅頭會中毒」是個譬喻　林佳龍：請侯友宜競辦別借題發揮

柯志恩首站請益之旅！邀侯友宜練空氣槍：可以射下無人機了

彰化社福卡納國道客運！　1800位阿公阿嬤免費搭國光客運衝台北

竹北市長何淦銘為「他」宣布退選　新竹縣長大位成藍綠對決

這次沒擊落！陸「4小時2架次」無人機侵金門　發射信號彈驅離

快訊／被國軍射信號彈驅離　2架無人機快速飛回廈門　

登記參選屏東市長　李清聖：駁斥分化謠言　展現必勝信心

批唐鳳對數發部預算狀況外　民眾黨團：讓人懷疑如何執行業務

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

騎單車率「彰化隊」登記！黃秀芳砲轟「口號治縣」　王惠美回擊

曾喊「不競選連任」！藍5連霸議員反悔了　最後截止前登記參選

「吃三顆饅頭會中毒」是個譬喻　林佳龍：請侯友宜競辦別借題發揮

柯志恩首站請益之旅！邀侯友宜練空氣槍：可以射下無人機了

彰化社福卡納國道客運！　1800位阿公阿嬤免費搭國光客運衝台北

竹北市長何淦銘為「他」宣布退選　新竹縣長大位成藍綠對決

這次沒擊落！陸「4小時2架次」無人機侵金門　發射信號彈驅離

快訊／被國軍射信號彈驅離　2架無人機快速飛回廈門　

登記參選屏東市長　李清聖：駁斥分化謠言　展現必勝信心

批唐鳳對數發部預算狀況外　民眾黨團：讓人懷疑如何執行業務

快訊／金石堂台南一店10／30熄燈　30年的書香青春成回憶

強風狂襲！全台最大麗寶摩天輪啟動安全防護　今暫停運轉

快訊／23天內第5具浮屍！愛河見「漂浮物」　他細看嚇壞急報警

楊昇達若綺婚禮閃爆「除了疫情還有愛情」

天花板破洞掉出1隻手！正妹直擊抽動瞬間嚇壞　竟是「哥吉拉來了」

摔車遭大客車追撞！他因「安全帽」死裡逃生2次　驚險畫面曝

殺傷力太強！奴才曬貓大18變　3年對比照「呆萌少女→邪惡巫婆」

改披富邦悍將23號球衣　王躍霖談前隊友：林立太會打

父燒炭帶走3兄妹！她生日被冷回「在忙」　母不理求救討賠遭打臉

保險套從天而降「人妻1原因被逼離婚」　結局神展開！婆婆認輸了

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

政治熱門新聞

軒嵐諾暴風圈往西！新北「擦邊球」　侯友宜：隨時監測停班停課狀況

爆乳正妹參戰嘉義市議員！本名16字真實身分曝

快訊／軒嵐諾來襲！　新北2校宣布停課

「全台最長名參選人」是爆乳正妹！　真實身分讓謝和弦也凍未條

「全台最長名」爆乳參選人　身分證曝光

「首度擊落」大陸空拍機！　他推一手段提士氣：馬上散彈砲都做出來

即／台東男衝浪捲外海失蹤！狂游2小時獲救　

快訊／謝國樑才邀看論文！　他丟比對系統「相似度47%」：怎麼畢業的？

即／大陸空拍機又闖金門！　駐守部隊「首度擊落」

鄭寶清參戰　沈富雄曝這原因讓綠營「緊張」了

盧秀燕曾當記者　年輕照片曝光

何淦銘宣布退選　新竹縣長寶座藍綠對決

曹興誠嗆中天匪台拒回提問！中天551字回擊

快訊／鍾東錦違紀參選　國民黨速開考紀會準備開鍘

更多熱門

相關新聞

竹市免費自造者培育課程

竹市免費自造者培育課程

新竹市政府為培育青年創客，今(111)年委託應用劇本實驗室開辦多元豐富的系列課程，即將於8月底登場，推出四大主題課程「用戶經驗」、「創意雛型」、「溝通劇本」、「創業育成」，可免費探索有趣又實用的創新培力課程。打頭陣的「劇本式創新實作」課程8月29日起開課，新竹市代理市長陳章賢鼓勵青年朋友踴躍報名，期待集結更多創客力量，一起為新竹開創無限可能，打造永續包容的未來城市。

竹市表揚模範勞工　台電主任「送電也送暖」

竹市表揚模範勞工　台電主任「送電也送暖」

元培醫大校園就博會　3/31登場

元培醫大校園就博會　3/31登場

2022竹市校園就博會開跑

2022竹市校園就博會開跑

郵局進駐竹市身障就業大樓　提供優質無礙服務

郵局進駐竹市身障就業大樓　提供優質無礙服務

關鍵字：

新竹市勞工處

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

Jennie、V親吻照外流了！　YG、HYBE持續沈默

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

才和好娜美妻！連千毅「極樂6內衣辣妹」影片外洩

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

軒嵐諾明恐轉強颱！最快今夜發陸警　彭啟明曝4地有機會放颱風假

即／軒嵐諾風雨出人命　男騎士滑倒摔車爆頭亡

獨／她翹臀A倒BMW小小鳥　Show Girl本尊正面曝

更多

最夯影音

更多
謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面