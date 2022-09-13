新竹年度最大就業博覽會　「青年樂就業」9／15登場

▲歡迎民眾提前掌握資訊，親臨現場進一步了解。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹區今（111）年最大場就業博覽會「青年樂就業」，將於9月15日在新竹晶品城購物廣場盛大登場，共計84家企業參與、提供3,542職缺。陳章賢代理市長鼓勵有意求職或轉職的民眾，提前掌握資訊並做足準備前來參加，一同幸福築夢、開啟「薪」契機。

新竹市代理市長陳章賢表示，本次參與的廠商以傳產科技、百貨零售、餐飲服務等三大產業類為主，其中有許多知名企業，包含：吉比鮮釀、米塔集團、佳能半導體、宇辰系統、昇陽國際等，並提供月薪4萬5千元以上之工作職缺，歡迎民眾提前掌握資訊，親臨現場進一步了解。

勞工處長黃錦源指出，本次就業博覽會特別邀請廠商提供彈性工時的工作機會，針對近年來非典型及斜槓工作型態的興起，鼓勵青年發展斜槓技能，以及中高齡、高齡者與二度就業等族群重返職場，希望透過多元的彈性工時與技能，協助更多的待業或轉職的朋友能發揮第二技能專長，提升就業軟實力。

新竹就業中心胡伯堯主任表示，本次就業博覽會結合微型創業還有庇護工場，包括金品咖啡、三家工坊、伊思蔓美甲國際美學及庇護工場「竹夢園-希望工坊」，共同展示商品特色及創業分享。其中「金品咖啡」將於活動當天到場公益設攤，分享咖啡產業的資訊及諮詢服務，幫助心懷咖啡夢的創業家們順利圓創業夢。前200名到場民眾還可獲得勞發署桃竹苗分署提供的助攻職涯實用好禮。

勞工處補充，民眾可上網查看本次就業博覽會職缺電子書(https://reurl.cc/1m8m5D)。另，為配合中央防疫政策，請參與民眾全程配戴口罩。各項就業服務最新活動訊息，可上勞動力發展署桃竹苗分署(https://thmr.wda.gov.tw/Default.aspx)網站，欲更進一步瞭解各項就業服務內容，歡迎撥打竹市府1999服務專線或洽詢勞工處就業服務科03-5324900分機104。