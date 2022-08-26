竹市免費自造者培育課程　劇本式創新實作8月29日起開課

▲打頭陣的「劇本式創新實作」課程8月29日起開課。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府為培育青年創客，今(111)年委託應用劇本實驗室開辦多元豐富的系列課程，即將於8月底登場，推出四大主題課程「用戶經驗」、「創意雛型」、「溝通劇本」、「創業育成」，可免費探索有趣又實用的創新培力課程。打頭陣的「劇本式創新實作」課程8月29日起開課，新竹市代理市長陳章賢鼓勵青年朋友踴躍報名，期待集結更多創客力量，一起為新竹開創無限可能，打造永續包容的未來城市。

勞工處長黃錦源表示，自105年起推動新竹市政府創新產業加速中心，致力為本市創客青年打造創新創意的最佳環境，期許這個城市不僅為科技技術的大本營，更是能激發想法、勇於實踐的永續城市，成為青年創業家的圓夢孵化器。

本次課程與工研院銀髮聚寶盆、交大六燃保溫計畫、清大創新育成中心及玄奘創客空間等許多單位合作，聯手打造竹市青年自造者聚落，探索永續環境與銀髮樂活議題，讓學員能對生活與環境有更深入的體驗，課程內容包含元宇宙、AIOT照護、永續管理、敘事體驗設計、金工木工雷雕實作等，以多元面向培育新竹青年自造能力，為創客蓄力能量。

勞工處說明，去年因疫情影響停辦，今年疫情趨緩，更要加緊創新培力的腳步，因此將從8月底開始舉辦系列課程，陸續開放講座與課程的報名。緊接著還有創新創業講座以及創新技術交流分享會，10月底將與第十屆梅竹黑客松合作舉辦創客松競賽，對創客及創業有興趣的青年朋友千萬不要錯過。

勞工處歡迎全國青年自造者來到新竹市，帶著年輕人想像力與技術能量，體驗屬於創客的夢想城市，目前已開放第一場次8月29日的「劇本式創新實作首部曲」課程報名，將於9月17至18日辦理自造者嘉年華活動，10月辦理創客松競賽及成果發表。免費培力課程數量有限，歡迎所有創客、創新者與潛在的創業者即刻報名，開課內容及報名方式可至應用劇本實驗室FB或新竹市青年自造者聚落培育計畫報名平台：https://reurl.cc/gMDqEQ ，查詢課程相關資訊。