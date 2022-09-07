新竹市青年學苑首度開辦　為青年儲備職場力

▲新竹市青年學苑今（7）日正式開放報名。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市青年學苑今（7）日正式開放報名！新竹市代理市長陳章賢表示，為培養青年對家鄉及生長土地的認同感，將青年的觀點、專長、創意轉化為實際參與，特意舉辦青年學苑課程，其內容包含：視覺藝術、手機攝影、網路募資、社群媒體及花藝美學等年輕人喜愛的熱門課程。希望竹市青年朋友們踴躍報名，把握進修機會，儲備職場能力。

陳章賢指出，新竹市有獨特「三高一低」的城市DNA，「三高」代表所得高、學歷高、出生率高；「一低」則為人口平均年齡約40歲，為全國最年輕的城市。截至今年7月底，本市20歲至44歲的青年人口為16萬2,790人，占全市人口比例36.12%。因此培育人才、重視青年朋友的需求，並提供多元協助與支持，積極促進青年發展提升職能，一直是市府努力的方向。

勞工處長黃錦源表示，首度開辦的青年學苑，精心規劃職場實用課程，例如「視覺藝術產業從業人員指南」邀請精通藝術創作、攝影研究及藝文行銷等資深藝術人擔任講師，以實務層面視角分享專業與寶貴經驗，相當推薦給嚮往投入視覺藝術產業的青年學員們。

勞工處長黃錦源補充，其中媒體篇邀請嚴瀟瀟擔任講師，嚴瀟瀟老師為現任「典藏今藝術&投資」執行主編，課程將聚焦於當代社會中專業藝文媒體的主要工作範疇、方向、內容及挑戰，青年朋友可從整體環境與實務上有更直觀的了解與體驗。

此外，行銷公關篇講師楊佩璇則擅長以行銷的角度思考產業鏈，並以行銷為工具，作為公眾與藝術的橋梁。主要課程內容為讓學員瞭解如何透過企劃與溝通，將藝文活動以媒體宣傳的方式取得企業公關贊助，分享促成雙贏共好的藝企合作案例。

勞工處表示，青年學苑辦理許多熱門課程，包含「手機也能做的專業攝影」課程，透過手機app編輯基礎影音，從案例分析、構圖解說、實際拍攝與修圖、影音剪輯一系列完整課程。而「網路群眾募資實戰」課程，指導學員募資平台操作方式，了解網路群眾募資的優勢，並以實地演練推廣數位化的個人自造。

勞工處指出，創意手作方面，則提供「自然風原創手作花藝空間美學」課程，結合彩繪素材、編織素材、多肉植物素材、環保素材及空間概念的相互搭配，表達植物獨特的自然性，對花藝有興趣的青年朋友千萬不要錯過。

勞工處說明，青年學苑即日起開放線上報名(https://bit.ly/3piBAUF)，上課時間皆為假日或平日晚間，方便青年朋友進修。報名對象為設籍或就學、工作地於本市之18至45歲之青年朋友為優先，額滿截止，詳情可洽詢新竹市救國團03-5153383分機51。此外，因應疫情變化，將依政府及相關規定調整課程，請學員落實與配合各場館防疫措施。