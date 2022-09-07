　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新竹市青年學苑首度開辦　為青年儲備職場力

▲新竹市青年學苑今（7）日正式開放報名。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市青年學苑今（7）日正式開放報名。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市青年學苑今（7）日正式開放報名！新竹市代理市長陳章賢表示，為培養青年對家鄉及生長土地的認同感，將青年的觀點、專長、創意轉化為實際參與，特意舉辦青年學苑課程，其內容包含：視覺藝術、手機攝影、網路募資、社群媒體及花藝美學等年輕人喜愛的熱門課程。希望竹市青年朋友們踴躍報名，把握進修機會，儲備職場能力。

陳章賢指出，新竹市有獨特「三高一低」的城市DNA，「三高」代表所得高、學歷高、出生率高；「一低」則為人口平均年齡約40歲，為全國最年輕的城市。截至今年7月底，本市20歲至44歲的青年人口為16萬2,790人，占全市人口比例36.12%。因此培育人才、重視青年朋友的需求，並提供多元協助與支持，積極促進青年發展提升職能，一直是市府努力的方向。

勞工處長黃錦源表示，首度開辦的青年學苑，精心規劃職場實用課程，例如「視覺藝術產業從業人員指南」邀請精通藝術創作、攝影研究及藝文行銷等資深藝術人擔任講師，以實務層面視角分享專業與寶貴經驗，相當推薦給嚮往投入視覺藝術產業的青年學員們。

勞工處長黃錦源補充，其中媒體篇邀請嚴瀟瀟擔任講師，嚴瀟瀟老師為現任「典藏今藝術&投資」執行主編，課程將聚焦於當代社會中專業藝文媒體的主要工作範疇、方向、內容及挑戰，青年朋友可從整體環境與實務上有更直觀的了解與體驗。

此外，行銷公關篇講師楊佩璇則擅長以行銷的角度思考產業鏈，並以行銷為工具，作為公眾與藝術的橋梁。主要課程內容為讓學員瞭解如何透過企劃與溝通，將藝文活動以媒體宣傳的方式取得企業公關贊助，分享促成雙贏共好的藝企合作案例。

勞工處表示，青年學苑辦理許多熱門課程，包含「手機也能做的專業攝影」課程，透過手機app編輯基礎影音，從案例分析、構圖解說、實際拍攝與修圖、影音剪輯一系列完整課程。而「網路群眾募資實戰」課程，指導學員募資平台操作方式，了解網路群眾募資的優勢，並以實地演練推廣數位化的個人自造。

勞工處指出，創意手作方面，則提供「自然風原創手作花藝空間美學」課程，結合彩繪素材、編織素材、多肉植物素材、環保素材及空間概念的相互搭配，表達植物獨特的自然性，對花藝有興趣的青年朋友千萬不要錯過。

勞工處說明，青年學苑即日起開放線上報名(https://bit.ly/3piBAUF)，上課時間皆為假日或平日晚間，方便青年朋友進修。報名對象為設籍或就學、工作地於本市之18至45歲之青年朋友為優先，額滿截止，詳情可洽詢新竹市救國團03-5153383分機51。此外，因應疫情變化，將依政府及相關規定調整課程，請學員落實與配合各場館防疫措施。

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
救人意外變抓逃犯　越柬邊境11台人「全是通緝犯」今押返國
快訊／為錢肢解親弟弟　永和大哥遭聲押
看了好心痛！殺警案起訴書全文　殘暴過程全曝光
美元好貴！　換10萬台幣「比去年底多花萬元」
凃明誠、曹瑞傑隔5分鐘離世！林信吾冷眼任血流乾　搜刮彈匣
怎沒入圍金鐘？　劇迷喊「2大遺珠」：演很好耶
林信吾奪槍後「5秒連射6發」！　曹瑞傑下車遭狂砍38刀
快訊／恩恩案監察院出招！　2監委+1調查官「突襲」新北消防局

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日月潭Come!Bikeday自行車活動11月登場　邀民眾騎車環潭拿好禮

2022新竹市玻璃設計藝術節9日登場　連假就來新竹市

新竹市青年學苑首度開辦　為青年儲備職場力

產官學攜手共創里山微經濟　林後四林平森市集9／9~10中秋登場

移民署邀新住民慶中秋　宣導反詐騙+反賄選+防範非洲豬瘟

強化台東縣社工素養與知能　輔具中心邀講師授課

秋高氣爽正值登高好時節　玉管處推「塔塔加觀星活動」

台南安平區參選人林依婷　恭請13尊神明安座護佑總部

台東「我們+起來」4空間改造點　青年影像紀錄人氣獎投票開跑

強化台南市消防局救災能量　內政部消防署補助裝備器材

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

日月潭Come!Bikeday自行車活動11月登場　邀民眾騎車環潭拿好禮

2022新竹市玻璃設計藝術節9日登場　連假就來新竹市

新竹市青年學苑首度開辦　為青年儲備職場力

產官學攜手共創里山微經濟　林後四林平森市集9／9~10中秋登場

移民署邀新住民慶中秋　宣導反詐騙+反賄選+防範非洲豬瘟

強化台東縣社工素養與知能　輔具中心邀講師授課

秋高氣爽正值登高好時節　玉管處推「塔塔加觀星活動」

台南安平區參選人林依婷　恭請13尊神明安座護佑總部

台東「我們+起來」4空間改造點　青年影像紀錄人氣獎投票開跑

強化台南市消防局救災能量　內政部消防署補助裝備器材

防疫保單之亂！　兆豐產總座換人坐

前「性感王」搶戴LV限量錶　附迷你行李箱更添收藏價值

建商衝口碑行銷　神秘董座現身住戶活動拚人氣

趁爸上廁所2mins空檔！　「黃金➝黑金汪」連粉嫩舌頭都暗沉了

救人變抓逃犯！越柬邊境11台人全都通緝犯　風飛砂大哥也在列

否認找沈慧虹接台北市副市長　黃珊珊：盼支持「沒包袱」的高虹安

送餐等20分鐘大喊「陳XX在嗎」遭嗆：一輩子當乞丐！他1舉動網讚爆

林暉閔認愛「子瑜」：看她眼睛會害羞　女方爸嘆：女兒一直勾搭男人

外役監脫逃後殘忍殺警！　不止7大罪狀...林信吾恐再因這事被起訴

逛水果店「虎皮工讀生」倒菜籃睡翻　在地居民認出牠：升格店長了

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

地方熱門新聞

台中蛋黃酥名店排爆　店門口見人肉貪食蛇

雪隧變了！中秋啟亮7彩燈光

台南東區路排水溝地343萬3千元拍出

環盟公布2021永續施政評比台南第一

台東市民代表參選爆炸　台大高學歷也來選

火龍果放太久怎麼辦　變身種子森林不浪費

宣導民眾裝設住宅用火災警報器

台東池上百人「反光電」　50輛汽機車排長龍

阿堂鹹粥遭負評灌爆！老闆：老台南在吃的

機車男攜毒遭警查獲併破竊盜犯行

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

林依婷恭請13尊神明安座護佑總部

眾神護台灣全民反賄選

中秋團圓台南路邊停車不收費

更多熱門

相關新聞

竹市6組青年激盪「創新社計」

竹市6組青年激盪「創新社計」

新竹市政府8月份舉辦「舊市愛搞怪-青年創新社計營」，以中央商場傳統店鋪做為創作靈感，將具有保存價值的傳統文化精神，透過創新的思維激發出6組精彩提案，即日起至9月11日在中央商場合作店鋪舉辦成果展，陳章賢代理市長表示，6組學員經過2周腦力激盪，為市場老店產品帶入設計力，邀請市民朋友到中央商場逛逛，一同見證老店舖的未來新想像！

竹市免費自造者培育課程

竹市免費自造者培育課程

竹市表揚模範勞工　台電主任「送電也送暖」

竹市表揚模範勞工　台電主任「送電也送暖」

元培醫大校園就博會　3/31登場

元培醫大校園就博會　3/31登場

2022竹市校園就博會開跑

2022竹市校園就博會開跑

關鍵字：

新竹市勞工處

讀者迴響

熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

Melody健檢突被告知「可能有鼻咽癌」！

凃明誠遭割喉無法言語　討水悲鳴全錄下

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

楊丞琳稱家境差…被挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」！

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

「夜晚想很多星座」Top 3 ！

12:50抖一下　雙北有感地震

連千毅才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面