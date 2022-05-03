竹市表揚模範勞工　台電主任「送電也送暖」自掏腰包助獨老

▲新竹市長林智堅接見表揚竹市模範勞工羅世洪。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

勞動節前夕，新竹市長林智堅接見表揚竹市模範勞工台電新竹區營運處主任羅世洪。羅已入行41年，除專業工作表現，更充滿熱心與愛心，曾於檢查用電安全時，發現獨居老人屋內電源短路造成無電多日，自掏腰包購買材料更換，也在節電宣導活動主動捐款幫助生活清苦的身障獨居長者。林智堅市長表示，今（111）年有214位模範勞工，感謝大家奉獻付出，市府團隊將持續努力，成為勞工朋友最堅強的後盾。

台電新竹區處調度組配電調度中心主任羅世洪，今（111）年獲選竹市模範勞工，65歲的他入行已41年，平日工作內容包含用配電調度值班、用電安全檢查及用電技術服務等。他說，年輕時在苗栗服務，可說爬過所有苗栗的電線桿，他也親自向林智堅市長重現當年外勤工作的「安全穿搭」，包括棉質制服、安全帽、手套、腰帶工具、反光背心等。

在這些裝備上，單安全繩腰帶不含工具淨重就4公斤，還要戴上厚重的防刺破、絕緣耐壓手套。林智堅市長見狀也詢問，手套如此厚重如何能拿出小小的工具，羅世洪笑回：「所以很辛苦啊！」尤其台電外勤人員不論晴雨都要隨時搶修，夏天時穿上這些裝備就滿身大汗，颱風或下雨等天氣異常更要注意安全，因此經驗累積特別重要。

羅世洪工作態度負責盡職，曾於納莉颱風搶修有功，並獲多項專案嘉獎，也熱心參與工會活動，為同仁爭取權益及福利，更無私幫助需要民眾。羅世洪分享，一次用電安全檢查時，發現一位獨居老人屋內電源短路，無水電多日，屋內也因此散發濃濃的異味，他檢查所有開關都因短路燒毀，加上獨居老人無力負擔，熱心的他便自掏腰包購買所有相材料，更親自協助更換，重新點亮整間屋子。

此外，羅世洪也談及，在一次節電宣導活動，發現一位身障獨居老人生活清苦，他與太太熱心主動捐款，也號召身邊朋友、同仁幫忙。「助人為快樂之本！」羅世洪說，在台電工作除協助解決民眾日常生活問題，也盼能發揮一己之力幫助更多需要的人。

109年各縣市企業雇用員工總薪資，竹市平均97.2萬元高居全國第一；110年新竹縣市平均月薪4.2萬也為全台之冠。林智堅市長特別感謝新竹市22萬勞工朋友堅守崗位、認真打拼，市府團隊將持續做好建設規劃，提升竹市競爭力，提供市民更好的生活環境。

勞工處長黃錦源表示，今（111）年度竹市遴選7大類214位模範勞工，包含事業單位、工會團體勞工、庇護工場人員及外國人在台工作者等，同時表彰超額進用身心障礙者績優單位、模範工安輔導志工及績優勞資爭議調解人等。

市府表示，今年模範勞工還有慢飛兒庇護員工李世璋，他在專業就業服務員的協助下，努力突破自己，從被服務者轉變為服務者、創造者。此外，市府也特別表彰工安志工陳冠霖等3人協助推動職業安全衛生計畫，幫助中小企業改善工作環境，建立安全健康的友善職場。

因疫情影響，原模範勞工公開表揚活動改為設置拍照留念區，及致贈獎狀、禮券，歡迎獲獎的勞工朋友與家人，4月30日與5月2日，至本市勞工育樂中心（田美三街2號1樓）；此外，下周一（5月2日）起至5月底，平日也歡迎大家到本市身障者就業綜合大樓（龍山西路99號1樓），大廳設有大型拍照留念區。