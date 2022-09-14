　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

線上申請機車定檢E化通知　完成定檢並填問卷...有機會拿好禮

▲線上申請機車定檢E化通知。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲線上申請機車定檢E化通知。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為響應節能減碳無紙化政策，台東縣未來逐步規劃不再寄發明信片通知機車排氣定期檢驗，改以手機簡訊通知服務，即日起至11月10日中午12點前申請E化簡訊通知，並完成排氣定檢及填寫電子問卷，就有機會抽Gogoro VIVA等多項好禮，活動網站(https://reurl.cc/nODWEl)，歡迎鄉親及遊客踴躍參與。

台東縣環保局指出，今年為鼓勵民眾申請機車排氣定期檢驗E化通知，特舉辦抽獎活動，民眾需完成申請機車排氣定期檢驗E化通知外，並將家中出廠滿5年且設籍台東縣燃油機車完成定檢，以及填寫電動機車電子問卷，就有機會參加抽獎活動，首獎為GOGORO VIVA一輛，還有機會獲得TTPush金幣等多項大獎。

環保局進一步說明，上網申請機車排氣定期檢驗E化通知( https://taitung.aetcmoto.com.tw/ )，後續如有變更資料亦可使用手機號碼登入後修改，申請流程簡單又方便。呼籲車主若不清楚機車定檢資料，可連結行政院環保署「機車排氣定期檢驗資訊管理系統」(https://reurl.cc/gNl24)網站查詢，另外台東縣有57站認可機車排氣檢驗站 (https://is.gd/QWbUD6)，提供民眾免費進行機車排氣檢驗服務，或洽服務專線089-323639。

►日本「人體工學靠墊」1780元！超多功能、舒壓又放鬆

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／警報響別慌！　16:00五大電信測試災防告警訊息
神旺飯店明停業　家具清倉大特賣「2元起」
新竹妙齡女遭囚凌虐6天！　全身傷險被賣去泰國
5女出遊休旅車墜15米山谷！　2人拋飛命危
冰箱放「1物品」催熟香蕉！　台中男把家炸成廢墟
快訊／國民黨中常會通過9人開除黨籍、13人撤銷黨籍
台南「網美景點」2女拍裸照！里長超火大...警方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

人神同心！　警民合作學甲警尋獲失蹤5日老婦人

線上申請機車定檢E化通知　完成定檢並填問卷...有機會拿好禮

首創！台東縣府與故宮聯名　共推台東紅烏龍茶點禮盒

基隆+982！專責病房空床率52.9%　林右昌籲落實自我防護

大新竹傑出演藝團隊聯合展演9／23登場　以「演」會友

竹市賈桃樂主題館8周年　協助青年就業逾50萬人次

2022雲林之光獎章、孝行模範暨全國藝文優勝人員　今聯合表揚

台東縣政府聯名故宮　推國寶級「台東紅烏龍茶點禮盒」

雲林重陽敬老津貼不排富　活100歲可年領1萬2

最新民調台南獲8金3銀六都第2　 黃偉哲超過8成滿意度勇奪金獎

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

輔大2學生搶救統聯司機！　還原現況：是駕駛救了乘客

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

點魷魚圈店家送洋蔥圈！　他評1星業者貼影片打臉

因雨暫停！球員場邊尬舞　味全龍教練扛球棒修理

老婆撒嬌想有「公主待遇」　夫喊OK帶到宮廟：宮主！

人神同心！　警民合作學甲警尋獲失蹤5日老婦人

線上申請機車定檢E化通知　完成定檢並填問卷...有機會拿好禮

首創！台東縣府與故宮聯名　共推台東紅烏龍茶點禮盒

基隆+982！專責病房空床率52.9%　林右昌籲落實自我防護

大新竹傑出演藝團隊聯合展演9／23登場　以「演」會友

竹市賈桃樂主題館8周年　協助青年就業逾50萬人次

2022雲林之光獎章、孝行模範暨全國藝文優勝人員　今聯合表揚

台東縣政府聯名故宮　推國寶級「台東紅烏龍茶點禮盒」

雲林重陽敬老津貼不排富　活100歲可年領1萬2

最新民調台南獲8金3銀六都第2　 黃偉哲超過8成滿意度勇奪金獎

孩寫日記「怕媽媽提離婚」　爸見原因：我能做什麼？內心戲網笑翻

鮮少對水手「很有趣」　達比修有8局7K無失分奪第14勝　

男粉告白失敗搬家當女直播鄰居　囚禁灌毒想殺她「讓全國都看到」

YouBike狼隨機襲胸摸臀軌跡曝　橫行北市4行政區「這區最多」

地震獲救後台青轉做義工　國台辦：謝謝這麼美的人留下幫大家

被變態爸媽丟冰水3小時　5歲女童凍到口吐白沫「體溫只剩25度」

胡智為發燒確診　潘威倫明天升一軍先發

萬海對美西線採長期布局、不影響對客戶承諾　公司營運壓力沒比同業高

周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

國一妹聯絡簿「以圖代字」　還原上學逗笑媽！畫技竟偷藏洋蔥

老公偷吃小孩同學的媽　正宮無畏走光猛撲小三

地方熱門新聞

即／高雄前鎮區路燈大停電　台電搶修中

楊梅區9/21停水　約6萬戶受影響

宜蘭幾米小火車拆了！遇颱風就噴10萬

最新民調黃偉哲超過8成滿意度勇奪金獎

9/20~21停水23小時　屏東9千用戶受影響

大安變電所地下電纜洞道即將貫通

特斯拉車主疑爭搶充電樁互秀下限

「霹靂雲警素還真」雲林縣警局門口超酷公仔亮相

台東衛生局：重複確診有法定條件

集集鎮在地水果冰淇淋　讓蔡英文一試成主顧

弟弟走失了！屏東男急報案　警及時尋獲

三芝青銅大佛30米高　文化彌勒佛院今開幕揭光

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

台南麻豆文旦中秋節前銷售一空

更多熱門

相關新聞

台東縣政府聯名故宮　推「台東紅烏龍茶點禮盒」

台東縣政府聯名故宮　推「台東紅烏龍茶點禮盒」

「很開心台東縣府成為全台第一個與國立故宮博物院推出聯名商品的政府機關」，為積極推廣發展台東紅烏龍茶產業，台東縣政府創立區域茶品牌「台東紅烏龍」，今年品牌首度攜手國立故宮博物院，以「鹿」為媒介將故宮國寶結合台東茶文化，推出「台東紅烏龍茶點禮盒」，縣長饒慶鈴14日北上與國立故宮博物院行銷業務處處長徐孝德共同發表。

外媒曝富士康搶攻印度換電市場　擬與Gogoro投資電池交換設施

外媒曝富士康搶攻印度換電市場　擬與Gogoro投資電池交換設施

台東+374　符合中央訂定條件才算重複感染

台東+374　符合中央訂定條件才算重複感染

台東中低收入戶老人生活津貼　續列資格免申請

台東中低收入戶老人生活津貼　續列資格免申請

台東文健站聯合成果展　首邀外縣市交流

台東文健站聯合成果展　首邀外縣市交流

關鍵字：

機車排氣 Gogoro 台東

讀者迴響

熱門新聞

遺體運送下山！她揭「陳伯均不打電話求救」原因曝光

直擊温昇豪深夜進女星家「靠他肩上黏緊緊」

新台幣重貶「1族群全嗨了」　網喊舒服

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

法官陳伯均下巴撕裂傷、手部蜷曲　仰躺陳屍箭竹林

雙重人格人妻親密到一半「突切換」　他好奇測試下場慘

86年首例！男撿袋鼠寶寶當寵物「被牠活活打死」

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

法官下切探路墜谷亡！　跑山獸曝「1關鍵錯誤」奪命

咬鄰居仍堅持養 女主人被比特犬咬死

王瞳手戴婚戒「裝艾成骨灰」！原訂大馬婚禮一個人啟程

中秋烤肉「一家5確診」　醫曝1情況要快篩

網轟「販毒詐騙惡劣至極」　鳳梨認：一直都在彌補

快訊／找到了！北院法官登山失聯　今晨尋獲遺體

更多

最夯影音

更多
張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃
試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面