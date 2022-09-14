線上申請機車定檢E化通知　完成定檢並填問卷...有機會拿好禮

▲線上申請機車定檢E化通知。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為響應節能減碳無紙化政策，台東縣未來逐步規劃不再寄發明信片通知機車排氣定期檢驗，改以手機簡訊通知服務，即日起至11月10日中午12點前申請E化簡訊通知，並完成排氣定檢及填寫電子問卷，就有機會抽Gogoro VIVA等多項好禮，活動網站(https://reurl.cc/nODWEl)，歡迎鄉親及遊客踴躍參與。

台東縣環保局指出，今年為鼓勵民眾申請機車排氣定期檢驗E化通知，特舉辦抽獎活動，民眾需完成申請機車排氣定期檢驗E化通知外，並將家中出廠滿5年且設籍台東縣燃油機車完成定檢，以及填寫電動機車電子問卷，就有機會參加抽獎活動，首獎為GOGORO VIVA一輛，還有機會獲得TTPush金幣等多項大獎。

環保局進一步說明，上網申請機車排氣定期檢驗E化通知( https://taitung.aetcmoto.com.tw/ )，後續如有變更資料亦可使用手機號碼登入後修改，申請流程簡單又方便。呼籲車主若不清楚機車定檢資料，可連結行政院環保署「機車排氣定期檢驗資訊管理系統」(https://reurl.cc/gNl24)網站查詢，另外台東縣有57站認可機車排氣檢驗站 (https://is.gd/QWbUD6)，提供民眾免費進行機車排氣檢驗服務，或洽服務專線089-323639。