台南「牛稠子車站」遭裸拍入侵！2女露奶照瘋傳　里長調監視器抓人

▲2名白皙女子光天化日下大膽拍上空照，不遠處還有家長帶孩子來遊玩。（圖／翻攝自推特）

記者柯沛辰／綜合報導

台南仁德牛稠子車站公園是人氣復古景點，也是網美必訪的拍照景點，不料近日遭裸拍族入侵，還有2名皮膚白皙的年輕女子當眾上空裸拍，藉此宣傳推特帳號，讓當地里長氣憤表示已調整監視器角度，一經發現立刻報警處理，希望大家能一起維持得來不易的公共空間。

成功里里長鄭晴而表示，近日陸續接獲民眾反映，有人在牛稠子車站公園拍攝不雅照，再放上網路宣傳。照片中可見，一名女子一絲不掛，僅身披一件牛仔外套，深夜在復古軌道上擺拍。另一張照片則更大膽，2名妙齡女子露出胸部合照，完全不顧身後還有其他遊客帶著小孩，行徑十分大膽。

▲另一名女子則是一絲不掛，僅披著一件外套，深夜來到牛稠子車站公園拍照。（圖／翻攝自推特）

鄭晴而指出，車站公園集結很多善人出錢出力，由他構思設計、黃先生提供土地，目的是提供一個旅遊、休憩、拍照、打卡的特色公園，「這是一個公共空間，造訪的民眾男女老少皆有，並不提供商業行為使用，更不允許在此拍攝妨害善良風俗照片！」

鄭晴而說，現場共設有6部監視器，目前已經調整角度，盡可能拍攝到每一個角落，如果經發現有違法行為，將交由警方調查處理，希望大家一起共同維護良好環境。

牛稠子車站公園位在仁德區成功里成功二街，位在「十鼓仁糖文創園區」、「奇美博物館」附近，自2020年7月25日啟用後，成為熱門的婚紗攝影景點。公園內除了有懷舊風格的月台、鐵軌造景，還有仿真平交道，能輕易拍出好看的復古照，所以不僅吸引鐵道迷，近來更成為網美必訪的台南秘境。

▼里長貼照片警告，已接獲許多民眾反映，後續將調監視器抓人，一經發現立即報警。（圖／翻攝自臉書／鄭晴而）

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