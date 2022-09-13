邱莉莉：國民黨操弄數字打擊員警士氣　打臉侯友宜嗎？

▲國民黨中央13日召開記者會批判南部治安，台南市議會民進黨團發言人邱莉莉表示，難道治安也分藍綠？（圖／取自台南市議會）

地方中心／台南報導

國民黨中央今（13日）召開記者會批判南部治安，副發言人王鴻薇提出台南高雄發生多起重大刑案。台南市議會民進黨團發言人邱莉莉表示，如果以片斷的資訊進行選舉的政治操弄，不僅是對受害者的不尊重，也打擊警察同袍的士氣。

對於國民黨王鴻薇僅舉例台南與高雄的案例，邱莉莉也感到不可思議，難道治安也分藍綠？為了操弄選舉全面打擊員警士氣，無視新北、台中的治安問題？

以日前震驚全國的新北分屍案為例，已是永和區四年來的第三起分屍案，連在地居民都哀嘆：「到底怎麼了？」邱莉莉表示，難道新北市不是國民黨關心的地區？還是擔心打臉侯友宜的安居樂業？

此外，台中市今年1到6月的故意殺人案被害人數是六都最高的18位，2021年也是全國最高。

邱莉莉強調，發生任何的刑案悲劇或員警殉職，我們都應該嚴肅以對，共同研擬對策。台南警方在4年內犯罪破獲率從89.44%提升至99.39%。攔阻詐騙績效六都第一，上半年就上半年攔阻詐騙金額逾3.8億，打擊犯罪成效有目共睹。民進黨將繼續力挺警察同袍，共同維護治安。

