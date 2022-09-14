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檢舉魔人「蘇大媽」出獄了！街頭身影被捕捉　網嚇：台南全城警戒

▲台南檢舉名人「蘇大媽」目前在監獄服刑，台南地院再依侮辱公務員罪4案判處合併執行6月。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南檢舉名人「蘇大媽」。（圖／記者林悅翻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

台南檢舉名人蘇寶蘭（蘇大媽）先前因妨害公務等罪入監服刑，讓不少人鬆一口氣。但近日傳出她已經出獄，還有網友在街頭發現她的身影，酸說「台南全城警戒」。不過蘇大媽身上似乎還有其他官司，未來可能還會再次入獄。

蘇大媽是台南知名的檢舉魔人，幾乎走到哪裡就拍照檢舉到哪裡，不時也會到外縣市大鬧，讓不少民眾及執法單位感到頭痛，甚至還有宮廟禁止她入內。不少網友為了避免又有人無辜遭殃，還在臉書成立社團追蹤她的動向，甚至她先前睡在宮廟前面，也有人偷拍直播，形成特殊現象，不過她入獄後此狀況減少了許多。

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▲▼蘇大媽大鬧台北轉運站。（圖／記者張君豪翻攝）

▲蘇大媽也曾大鬧台北轉運站。（圖／記者張君豪翻攝）

蘇大媽2018年因為到診所擾亂違反醫療法被判處5個月徒刑，檢方原同意她易罰金，但她因持續濫訴，被裁定撤銷。原在2021年4月即將服滿刑期時，她又因檢舉案涉犯妨害公務及侮辱公務員被檢察官提起公訴，一審以她涉犯妨害公務等5罪、侮辱公務員1罪，6罪各判3個月，合併應執行刑8個月。她不服提起上訴，台南高分院加重改判刑1年定讞。

不過近來傳出蘇大媽已經出獄，還有人捕捉到她的身影。不少網友看到後紛紛表示，「全城警戒」、「剉咧等」、「別再出來害人，拜託」、「讓她再關久一點吧」、「 請她吃一輩子都牢飯啦，這點稅金我付得起」，但也有人認為，她已經入監服刑1年多，出獄後應該會比較收斂。

▲▼。（圖／翻攝自臉書社團）

▲有人發現蘇大媽已經出獄。（圖／翻攝自臉書社團）

但蘇大媽在2020年及2021年因侮辱警員身材胖和體臭等案，遭警依妨害公務、公然侮辱罪移送法辦，台南地院判決合併執行6個月徒刑，可以易科罰金，經上訴二審，台南高分院13日宣判，駁回上訴維持6個月徒刑，本案不得上訴。另外，蘇大媽這幾年還累積了許多案子在身，未來可能還會再入獄。

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