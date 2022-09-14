台灣巴菲特吸金41億更一審宣判　改判14年半罰金4.5億

▲高雄高分院今日更一審，判周瑞慶14年6月徒刑。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

自稱「台灣巴菲特」的億圓富集團總裁周瑞慶，因違法吸金41億餘元，高雄地院一審依違反銀行法、偽造文書等罪判周17年徒刑、併科罰金9億元，不法所得41億應先發還被害人，高雄高分院去年宣判，改判周徒刑15年6月，罰金降為5億元，全案上訴後最高法院發回更審。高雄高分院14日上午宣判，改判14年6個月，罰金再降為4億。可上訴。

化名「陳子龍」的周瑞慶與億元富集團幹部，透過說明會向投資人宣稱，是全國第一家合法控股公司，資產雄厚，有土地房產數百筆，買到賺到，跨足渡假會館、食品、服飾等多項產業，未來將「上市上櫃」，誘騙上百位民眾投資，但其實那些都是沒有實際在經營的空殼子公司，不法吸金金額合計達41億元。

檢調2016年大動作搜索，周瑞慶伺機落跑，為了躲避查緝，周瑞慶還變裝，直到2018年中秋節才被逮，不少人被騙血本無歸，一審依違反《銀行法》、《洗錢防制法》、《偽造文書》等罪判周瑞慶17年徒刑，併科罰金9億元；二審高雄高分院改判他15年6月徒刑，罰金5億元，可折算易服勞役3年，等於勞役1日價值約45.6萬元。

全案上訴最高法院，撤銷原判決發回高雄高分重新審理，周瑞慶則是一直被羈押至今，已經4年多。

高雄高分院更一審今日上午宣判，合議庭法官仍然認定周瑞慶有罪，但判處有期徒刑14年，併科罰金4億5千萬元，全案可上訴。