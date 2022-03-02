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啃老男殺死19歲青年　阿嬤當庭下跪求法官判處死刑

▲▼殺,謀殺,刀子。（圖／CFP）

▲男子持刀搶劫殺害對方，阿嬤跪求法官判處死刑。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

「啃老族」男子蘇偉智缺錢花用，持刀搶劫19歲的劉姓工讀生，殺死劉男。案經高等法院進行更一審，傳喚死者家屬出庭，死者的阿嬤當庭向法官下跪，請求判處死刑，並泣訴「一個孫子就沒了」。開完庭後，阿嬤淚水還沒止住，還對小曾孫說，「那個壞人把舅舅殺死呀！」場面哀戚。

本案發生於2020年3月27深夜，平日流連網咖的「啃老族」蘇男（35歲），因缺錢花用，竟在身上預藏水果刀，徘徊在桃園市平鎮區南豐路巷弄間，打算進行持刀搶劫。深夜12點左右，當時19歲的劉姓工讀生打算返家，蘇男見他獨自一人，就持刀上前，脅迫劉男交出財物。

劉男不肯，奮力抵抗，蘇男就以刀刃揮擊劉男3次，劉男趁隙逃離現場，蘇男沒有搶得任何財物。但劉男其實已經身受重傷，跑沒多遠，就傷勢過重倒臥路旁，附近商家趕緊報警送往急救，仍不治死亡。蘇男在警方到場後自首，並交出兇刀，檢方依照「強盜殺人罪」提起公訴。

一二審法院均認定蘇男有罪，均重判無期徒刑。由於蘇男供詞反覆，一下坦承犯罪，一下又說自己不是故意，因此最高法院撤銷發回，由高院進行更一審。高院1日準備程序庭時，傳喚死者家屬到庭，死者父親當庭痛罵蘇男狡辯，更對法官說「法官你身上會帶刀嗎？哪個人出門要帶刀？」他甚至叫蘇男的辯護律師要有良心，有誰帶刀殺人再說「不是故意的」。

死者的阿嬤也到庭，她陳述時直接對法官下跪，請求法院判處死刑，並哭訴「一個孫子就沒了！」庭訊後，阿嬤的淚水還沒止住，坐在庭外時，小曾孫天真地問阿嬤，「你為什麼要哭？」阿嬤擦了擦淚水，轉頭對孩子說說「那個壞人把舅舅殺死呀！」

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