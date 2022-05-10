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啃老男殺死19歲青年家屬下跪求判死　更審輕判20年

▲▼殺,謀殺,刀子。（圖／CFP）

▲啃老男殺害青年，阿嬤跪求法官判死，但更審仍改判20年。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

「啃老族」男子蘇偉智缺錢花用，持刀搶劫19歲的劉姓工讀生，殺死劉男。一二審均將他判處無期徒刑，案經撤銷發回後，更一審審理時，死者的阿嬤當庭向法官下跪，哭著請求判處死刑。但更審法院10日宣判，改輕判有期徒刑20年、褫奪公權10年。可上訴。

本案發生於2020年3月27深夜，平日流連網咖的「啃老族」蘇男（35歲），因缺錢花用，竟在身上預藏水果刀，徘徊在桃園市平鎮區南豐路巷弄間，打算進行持刀搶劫。深夜12點左右，當時19歲的劉姓工讀生打算返家，蘇男見他獨自一人，就持刀上前，脅迫劉男交出財物。

劉男不肯，奮力抵抗，蘇男就以刀刃揮擊劉男3次，劉男趁隙逃離現場，蘇男沒有搶得任何財物。但劉男其實已經身受重傷，跑沒多遠，就傷勢過重倒臥路旁，附近商家趕緊報警送往急救，仍不治死亡。蘇男在警方到場後自首，並交出兇刀，檢方依照「強盜殺人罪」提起公訴。一二審法院均認定蘇男有罪，均重判無期徒刑。

案經撤銷發回，高院進行更一審，並於日前傳喚被害人家屬到庭。其中死者父親當庭痛罵蘇男狡辯，更對法官說「法官你身上會帶刀嗎？哪個人出門要帶刀？」他甚至叫蘇男的辯護律師要有良心，有誰帶刀殺人再說「不是故意的」。死者的阿嬤也到庭，她陳述時直接對法官下跪，請求法院判處死刑，並哭訴「一個孫子就沒了！」

全案於10日宣判，高院改判有期徒刑20年、褫奪公權10年。高院在量刑理由中指出，雖然蘇男並未坦承全部的犯罪，但他先前並無前科紀錄，本案亦無足夠之積極證據認定他出於殺人之直接故意；另外他雖然並未實質賠償被害家屬，但於更審時已自白認罪，並當庭或「修復式司法程序」中表達對被害人家屬之歉意，高院因此予以減輕。

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