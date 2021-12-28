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指邱太三護妻回任高院領高薪退休　法院再判黃越宏須賠80萬

▲▼ 邱太三告黃越宏 。（圖為資料照／翻攝自IVOD、記者楊佩琪攝）

▲邱太三告黃越宏，更一審又勝訴。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

資深媒體人黃越宏，2017年間在平面媒體及政論節目中，接連批評前法務部長邱太三為妻子宋富美關說，幫助妻子回任法官，最後領走政府上千萬元的退休金。邱太三不滿，對黃越宏起訴求償300萬元並要求登報道歉。一審判決黃須賠償80萬元，但二審逆轉改判免賠，案經廢棄發回，更一審又改判黃越宏敗訴，須賠償80萬元。可上訴。

本案發生於2017年5月間，當時黃越宏撰稿或上節目指出，邱太三為幫助妻子回任法官，2011年間關說司法院，讓妻子趕在55歲的司法官任職期限前，順利回任法官；而後妻子退休，也領走政府上千萬元的退休金。報導及相關言論出爐後，邱太三召開開記者會否認，並限5天內道歉否則提告，黃越宏等人均不理會。邱太三在6月中提出民刑事相關訴訟，求償300萬元並登報道歉。

其中刑事部分，一審認定黃越宏成立「妨害名譽罪」，處拘役50日，得易科罰金。但上訴二審後，高等法院認為他已善盡媒體的查證責任，故改判無罪確定。

至於民事求償部分，一審認定黃越宏侵害邱太三名譽，須賠償80萬元，還要在中國時報、聯合報、自由時報、蘋果日報四大報的任一報紙之全國版頭版，及法治時報頭版刊登道歉聲明。但案件上訴二審後，又改認定黃越宏並未侵害邱太三名譽，因此逆轉改判黃越宏免賠。案經廢棄發回，由高等法院進行更一審。

更一審於28日宣判，認為黃越宏的言論，許多部分「未舉證以實其說，均難以採信」，因此更一審認為黃越宏指責邱太三以特權施壓再任案，自屬未盡合理查證，必須回復邱太三名譽。衡酌雙方身分、財力後，更一審認為一審判決合理，因此駁回雙方上訴，維持黃越宏敗訴須賠償80萬元，以及刊登道歉啟事的判決。可上訴。

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