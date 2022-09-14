網抓「陳其邁也盜圖」　他曝原圖出處笑嗆：有什麼問題嗎？

▲高雄市長陳其邁。（資料照／記者吳世龍攝）

記者皮心瑀／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中因一碗滷肉飯爆出盜圖風波，延燒政壇，有網友抓出連同黨爭取連任的高雄市長陳其邁都在盜圖，稱近日貼出的鍋燒意麵照片並無擁有版權，不過，台灣基進高雄左楠區參選人陳子瑜貼出比對圖，嗆「這種犯蠢的側翼粉專真的是提供不少笑料」，因為這張圖片出自於高雄市政府的刊物，陳其邁拿去用，「有什麼問題嗎？」

民進黨台北市長參選人陳時中12日晚間在臉書發出滷肉飯文章，卻被抓包中兩張照片跟部落客雷同，儘管小編隔天一早緊急發文道歉，稱是「誤用照片」，但仍難平盜圖爭議。

盜圖這把火向外延燒，有粉專發現陳其邁9月5日臉書中鍋燒意麵的照片其實有其他出處，狠酸民進黨全黨打藝人楊丞琳，結果到處盜圖。

▲網抓陳其邁盜圖。（圖／翻攝臉書）

陳子瑜則指出，這張鍋燒麵的原圖來自高雄畫刊，是市府刊物，版權是高雄市政府所有，而目前的發行人叫陳其邁。「高雄市長的官方臉書用這張圖，有什麼問題嗎？」

▲陳其邁鍋燒意麵圖片出處。（圖／翻攝《高雄畫刊》）

而面對爭議，陳時中日前接受媒體聯訪表示，「很抱歉，我想這樣的誤植確實是我們的不對」，並指已經向該名部落客表達歉意；競選團隊發言人林楚茵也還原過程指，是沒去現場的小編在核對美食照片時，發生誤植，已下架該張照片。