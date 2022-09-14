網揪陳其邁美食照也盜圖　一張對比圖瘋傳...高市府回應了

▲網抓陳其邁盜圖，高市府打臉，出處為高雄畫刊，版權屬於高雄市政府。（圖／翻攝臉書）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨台北市長參選人陳時中陷入「滷肉飯盜圖」風波，連高雄市長陳其邁也被燒到，有FB粉專貼出一張鍋燒意麵對比圖，暗指同樣也是盜圖。對此，高雄市政府發言人張硯卿表示，9月5日市長臉書所發圖片出處為高雄畫刊，版權屬於高雄市政府，呼籲勿繼續散播錯誤訊息。

臉書粉專「一百五」發文指出，「全黨打楊丞琳一人洗掉偷窺、熔爐，結果到處盜圖，好不容易盜圖洗掉一周，又讓刑事局下場偵辦，把熔爐洗到聲量更高點。認真想投阿中了，想看焦糖跟4X進入北市府當個局長，台北市能被玩成怎麼樣。」粉專也貼出多張對比圖，包含陳其邁、王定宇的臉書貼文指同樣也盜圖。

高雄市政府發言人張硯卿表示，9月5日市長臉書所發圖片出處為高雄畫刊，版權屬於高雄市政府。針對網路粉專未經查證即錯誤指控的惡劣手法深感遺憾，呼籲網友切勿繼續散播此一錯誤訊息，以免以訛傳訛。

台灣基進左楠區議員參選人陳子瑜則發文反批，這種犯蠢的側翼粉專真的是提供不少笑料。這張鍋燒麵的原圖來自高雄畫刊，是市府刊物，版權是高雄市政府所有，而目前的發行人叫陳其邁。「高雄市長的官方臉書用這張圖，有什麼問題嗎？」