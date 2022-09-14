快訊／周玉蔻嗆完慈濟又出事了！　辦公室門口今被放「炸彈」

▲媒體人周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露，去年採買疫苗過程中，政界、工商業界等大老曾致電「別浪費力氣」，引發討論，時任衛福部長的民進黨台北市長參選人陳時中則受到衝擊。對此，資深媒體人周玉蔻連翻砲轟慈濟，13日才有不滿民眾闖入她在台北市大安區信義路四段設立的放言傳媒有限公司咬傷人，今又爆出有人在電台辦公室門口放置包裹，報警稱有炸彈。

周玉蔻說，《放言》辦公室前天中午被施暴者闖入，一位主管挨打受傷，還在治療中，其他年輕同仁驚恐莫名，尚未平復，昨天一整天辦公室的電話持續被語言暴力者騷擾，今早，又有人在她正主持《新聞放鞭炮》節目時，在電台《寶島聯播網》辦公室門口放置包裹，報警説是炸彈，警方正在處理中。

周玉蔻強調，本人誓言維護新聞自由絕不被惡勢力威脅退縮，但工作場所與工作同仁人身安全保障，除了提高警覺外，還請政府警政單位發揮公權力，並呼籲不理性人士自我節制。

周玉蔻日前才在節目上指稱「慈濟是中共同路人」，之後又在臉書開嗆「她們小圈圈自甘為下人，去稱呼證嚴法師女士為上人，是她們自己的事，我們一般社會大眾為什麼也要儍儍的被牽著鼻子？」引發關注。

對此，陳時中受訪時說，慈濟是大愛的團體，對世界貢獻多，「我當然也會稱證嚴為上人」。