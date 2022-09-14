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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊找李鴻源當顧問　李四川被拱「幫忙蔣萬安」：會提供淺見

▲▼蔣萬安「挺新創 真有力」新創政策發佈會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選將至，無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前宣布國民黨籍的前內政部長李鴻源將擔任其競選團隊市政總顧問，引來「拔樁」聲音，也讓藍營人士憂心選情，紛紛點名前高雄市副市長李四川幫忙國民黨台北市長參選人蔣萬安。對此，李四川強調，其實每個人都是無知的，所以好的領導人是廣納諫言，「李鴻源何嘗不是蔣萬安的政策顧問？」而自己則會向他提供市政淺見。

李四川說，這幾天因李鴻源教授擔任黃珊珊的政策總顧問，關心台北市選情的好友們，要他一定要幫忙蔣萬安，給年輕人一個機會。其實每個人都是無知的，只是無知的領域不同而已，市長參選人也是一樣，所以只要有人提出對台北市好的政策，都是蔣萬安的市政顧問，包括他的對手在內。很高興看到蔣萬安也展現出這樣的態度與風範。

李四川回憶，自己的第一個工作就在台北市政府，從基層公務員做起，整整待了25年，占了38年公務生涯的大部分，25年期間歷經許許多多的建設，每個建設現在都提供大台北市民在使用。

李四川強調，除了提供市政淺見給蔣萬安參考外，他更期待優秀的台北市民幫我的老東家找一個好老闆，也幫自己找一位好市長，好好建設台北市成為國際化的現代城市。

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