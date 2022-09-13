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考選部曝高普考技術類科錄取排行　成大、中興、台大居前三

▲▼考試院。（圖／記者潘永鴻攝）

▲考試院。（圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

考選部13日公布去年錄取技術類高普考數量最多的10所大學，前三名分別為成功大學、中興大學、台灣大學，考選部表示，技專校院畢業學生報考人數平均每年約2萬人，僅占每年總報考高普考試人數的24%，「數據顯示，技專校院畢業學生報考公務人員國家考試人數，仍有極大成長空間。」

考選部指出，國家公共治理需要行政領域的人才，各項建設同樣也要借重擁有專業技術知識的優秀人才，兩者各司其職，使政府治理機制能順利運作。考選部日前已陸續公布大學畢業生畢業三年內報考110年高普考錄取人數前十名大學，以及行政類科錄取最多的前十大，今天再公布技術類科錄取人數最多的前十大學校。

考選部表示，110年高普考試技術類科，高考列考49項類科，普考則列考32項，據統計，以土木工程、資訊處理（普考）、衛生技術、電力工程等錄取人數最多。其錄取前十大之學校總排名分別為成功大學、中興大學、台灣大學、台灣科技大學、中央大學、逢甲大學、台北科技大學、高雄科技大學、台灣海洋大學、嘉義大學。

考選部指出，上述大學總計錄取人數為712人，約占技術類科總錄取人數的六成。總體而言，這些學校於資訊管理、建築、土木/電力工程等理工領域多有見長，在錄取技術類科上同時表現亮眼，顯示莘莘學子大多傾向以自身在大學所接受的專業教育，來作為職涯選擇的依據。

考選部進一步指出，據近年公務人員高普考試相關統計資料顯示，技專校院畢業學生報考人數平均每年約兩萬人，僅占每年總報考高普考試人數的二成四，而一般大學校院畢業學生，平均每年近五萬八千人報考，占總報考人數超過六成八。以上數據顯示，技專校院畢業學生報考公務人員國家考試人數，仍有極大成長空間。

考選部表示，目前公務體系對部分技術類科例如土木工程、建築工程、環境工程、測量製圖等人才需求殷切，技專校院也都設有相關系科，考選部呼籲相關系科青年學子踴躍報考，投入公部門運用自身所學，為民眾打造更安居樂業的幸福家園。

考選部說明，該部近日陸續揭露的排名資料，是以高普考試應考人資料作客觀分析，僅為統計數據之呈現，回饋給大學在職涯探索及就業輔導時參考。再者，資料是二十一世紀的新礦產，因應政府資料開放的浪潮，考選部未來將持續善加運用既有資料，予以統計、分析、加值，適時提供各界參考，共享資源。

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