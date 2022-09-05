台大男讀資工「嘆交不到女友」後悔了：我也想衝夜店

▲台大男喊「沒交過女友」，後悔讀理工科。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

對許多人而言，讀台大就是「人生勝利組」，不過一名就讀台大資工的男大生卻表示，因為系上男女比例懸殊，又因課業忙沒有時間玩社團，加上身邊都是宅宅，因此「沒交過女友」，讓他「後悔讀理工」。貼文掀起熱議，不少網友反讚：畢業領薪水後很香。

一名男大生在Dcard以「後悔讀理工」為題發文，表示自己「高中男校、大學理工，未來研所工作環境大概也清一色男性，沒交過女友」。當初以為考上台大資工會很風光，事實卻是作業一堆，每天四點睡、八點半起床，班上男女比懸殊，女生顏值也較其他系低，同學都是聊程式跟動漫的宅宅，加上又抽不出時間參加社團，大學生活趨近於零，讓他「覺得心理不平衡」。

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原PO認為「別說醫牙，文組科系的地位都比我們高」，並表示大家對理工男的既定印象是肥宅回收業，讓他累喊：我也想待在一個環境有喇舌舞會，能和同學衝夜店，或偶爾發生塞內褲這種有趣八卦事件的地方，但又無奈自己對文組的課程內容真的沒興趣。

原PO無奈表示，想到未來進入職場後的男女比，更是讓他覺得人生沒有希望，「當初對大學的幻想破滅，對未來也不再抱有任何幻想。」

▲原PO表示，他也想待在有舞會、和同學衝夜店的環境。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出也引許多網友討論，「我是覺得科系跟交往沒有很直接的關係，如果一直抱持心理不平衡的想法，交往困難度不低好像不是很意外，感覺你想法滿消極悲觀」、「別再怨天尤人了啦，這麼負面難怪交不到女友」、「自己的問題吧，機會是自己創造的」、「我蠻喜歡理工男的 但我討厭會嫌棄理工科系女生顏值比較低的理工男…」、「我也是理工科系，我懂你，這邊會吐槽你的男生應該都不是理工的」、「就算是文組的 長得醜又不會社交一樣交不到啊，不懂硬要推給科系欸什麼問題」。

也有不少人安慰原PO，「現在努力，將來相親的時候才能找條件好的」、「當你畢業領薪水後就會發現你的科系很香」、「男生不用怕，自己學成後，不管你多老等喜歡的女生28歲再開追成功率最高」、「沒事，你的能力未來可以更有選擇權，加油！」「說讀理工相對來說有個保底薪資，現在所種下的一切未來都會開花」。