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校務會議投票刷掉3人！葉丙成等6人進入台大校長遴選第二輪

▲▼台大今天舉辦校長候選人推薦投票，並在今晚開票。（圖／台大提供）

▲台大今天舉行校長候選人推薦投票，共有6人獲得推薦。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學今（6日）舉行臨時校務會議，針對9名校長候選人進行推薦投票，依規定，獲得所有校務會議代表（172人）中1/3同意（58票）即可獲得推薦，結果共有前台大前代理校長郭大維等6人獲得推薦進入第二階段，3人未獲得推薦，台大表示，校長遴選委員會之後將逐一與獲得推薦的候選人逐一面談，預計在10月8日前選出校長當選人。

台大校長遴選委員會在7月12日公布9位校長候選人名單，包括台大研發長李百祺、台大前代理校長郭大維、台大工學院長陳文章、台大法律系講座教授陳聰富、台大電資學院長張耀文、台大醫院雲林分院前院長黃瑞仁、台大文學院長黃慕萱、台大電機系教授葉丙成、台大醫院癌醫分院長楊志新，並在8月15日起舉行5場治校理念說明會。

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台大在今天召開臨時校務會議，從上午9時起到17時，進行校長候選人推薦投票，候選人只要獲得所有校務會議代表（172人）中1/3同意（58票）即可獲得推薦。

▲▼台大今天舉辦校長候選人推薦投票，並在今晚開票。（圖／台大提供）

▲台大今天舉辦校長候選人推薦投票，並在今晚開票，共有郭大維等6人獲得推薦。（圖／台大提供）

開票結果在稍早公布，共有李百祺、郭大維、陳文章、黃瑞仁、葉丙成、楊志新等人獲得校務會議代表推薦，另包括陳聰富、張耀文、黃慕萱等3人則未獲得推薦通過。

台大表示，上述6名獲得推薦的校長候選人，校長遴選委員會預計9月中旬，先針對通過校務會議推薦的校長候選人的同事等相關人士進行訪談，10月初再逐一與候選人面談，預計在10月8日前選出校長當選人。


 

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台大校長遴選臨時校務會議郭大維推薦投票

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