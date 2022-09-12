考選會曝高普考行政類科錄取排行　政大、北大、台大居前三

▲考試院。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／綜合報導

考選部12日公布去年錄取行政類高普考數量最多的10所大學，前三名分別為政治大學、台北大學、台灣大學，而未來高普考行政類科規劃以高考三級考試減列2科、普通考試減列1科為原則。

考選部指出，高普考試是國家考試中選任公務人員最大型的考試，也是社會大眾耳熟能詳的一項考試，歷年都受到各界的矚目，更是年輕學子職涯發展重要選項之一。高普考試可分為行政類科及技術類科，其中行政類科高普考計列考77項，依開缺情形每年或有不同。

考選部說明，110年高考三級列考40項，普考則為27項，錄取人數以一般行政、會計、人事行政、財稅行政、經建行政（普考）、地政（高考）者最多

考選部表示，據統計，大學畢業生畢業三年內報考110年高普考行政類科錄取前十大之學校總排名分別為政治大學、台北大學、台灣大學、中正大學、成功大學、臺灣師範大學、逢甲大學、東吳大學、中興大學、東海大學。

公立學校前十大除了上述總排名已入榜的7所學校外，尚有彰化師範大學、台中科技大學、高雄科技大學3校；私立學校前十大則除已入榜的逢甲大學、東吳大學、東海大學3校外，還有輔仁大學、淡江大學、中原大學、銘傳大學、中山醫學大學、靜宜大學、高雄醫學大學等7校。

考選部指出，總體而言，上述入榜的學校，許多都以商學領域(財務金融/會計)、法政、教育心理著名，故報考/錄取人數即以行政類科居多，這也顯見大學校院育才端與國家考試端兩環節有緊密的連結。

考選部進一步表示，未來高普考試應試專業科目將朝向彈性多元方向進行調整，行政類科規劃以高考三級考試減列2科、普通考試減列1科為原則，預期藉此讓青年學子減少應試準備上之負擔，也更聚焦於核心科目，強化選才之效能，期待有志投身公部門服務的新世代人才，更加踴躍報考國家考試，參與政府善治的行列。