台大補習班挨告侵權　台大聲明：維護形象「要求數十家公司停用」

▲台大展開捍衛商標權大作戰，呼籲業者勿侵權使用。（圖／記者彭懷玉攝）

記者楊惠琪／台北報導

台大文理短期補習班多年來使用「台大」字樣作為名稱和招牌，國立台灣大學提告侵權，日前智慧財產及商業法院判決台大一審勝訴，獲賠新台幣623萬元。台大校方今（5日）表示，台大商標權價值並不亞於國際知名企業的商標權，需要付出相當努力來維護，呼籲業者不要侵權使用。

位於台北車站前的台大文理補習班，多年來使用「台大」字樣作為補習班名稱和招牌，並以此名稱對外招生，由於台大、TAIDA均為國立台灣大學註冊商標，校方控告業者侵權並求償1000萬，近日一審結果出爐，法院判賠業者應給付台大623萬，且不得再使用台大、TAIDA等字樣。

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台大今天發表聲明指出，商標不僅是一個形象，而是一種品牌及法律保護的權利，未經商標權人同意便擅自使用相同或近似的商標，就構成了商標侵權。台大雖然不是私人企業，但台大的品牌形象，是創校以來，師生同仁們共同努力累積的成果，「非可任由他人攀附營利」，且台大的商標權價值，並不輸其他國際知名企業的商標權，需要付出相當努力來維護。

台大指出，台大從1983年以來，陸續註冊多項商標，包含校徽、「臺大」、「台大」、「NTU」、「TAIDA」、「台大TAIDA」、「國立臺灣大學」等，均已被智慧財產局與法院多次認證為我國著名商標，目前坊間仍有各種行業，包括補習班、建設公司、藥局、生技公司等，未經授權擅自使用上述商標，校內總務處及法務處持續維護本校商標權，截至今年8月已針對全台數十家公司行號，要求停止使用本校已註冊商標。