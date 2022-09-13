　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

抗告成功！高雄女蛇頭騙賣200豬仔竟10萬交保　今收押送看守所

▲▼高雄柬埔寨人蛇集團 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲柬埔寨人蛇集團葉姓幹部（中）遭聲押獲准。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

台人赴柬埔寨淘金，屢傳遭詐騙、虐待。一名王姓男網友在臉書發文指控，高雄一名劉姓男子在柬埔寨擔任人蛇集團主管，至今已經騙了超過200名台灣人赴柬。高雄警方獲報後組成專案小組上個月22日起連續3天發動搜索，在北部和南部一口氣逮捕了劉姓男子的12名共犯，其中葉姓等4名主要幹部移送後被法院交保，高雄地檢署提起抗告成功，高雄高分院撤銷發回，高雄地院今（13）日裁准將10萬交保的葉姓女幹部（23歲）羈押。

全案起因於王姓男網友在臉書貼出劉男駕照，指控「這個才是真正的人蛇，人在柬埔寨貢布波哥山上做人事主管」。王男指出，劉男外號「羽安」，已經騙了200多位台灣人赴柬埔寨，期間不僅施以電擊、毒打，還不給這些人飯吃，「台灣政府如果真的有心，請查明真相！如有需要配合調查之處，我本人全力配合！」

▲▼高雄柬埔寨人蛇集團 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲柬埔寨人蛇集團葉姓幹部（左）遭聲押獲准。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

全案後來由高雄市刑大專案小組統籌偵辦，警方查出，組織成員葉姓犯嫌在柬埔寨以貢布波哥山為工作據點，由目前尚滯留在柬埔寨「安哥」劉嫌為首共組人蛇組織並以一條龍（辦護照、住宿、搭機）方式將國人詐騙至柬埔寨。

專案小組查出，劉嫌就是日前媒體報導所指稱高雄真正的人蛇，劉嫌唆使組織成員以臉書或IG張貼炫富照片及散布工作、旅遊等假訊息，誘騙台灣人前往柬埔寨。

▲▼高雄柬埔寨人蛇集團 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲柬埔寨人蛇集團一條龍的犯罪手法。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組在8月22日起發動搜索，帶回擔任人力仲介招募幹部葉姓犯嫌、郭姓會計、代辦護照郭姓、何姓司機、桃園機場吳姓司機，並同步借訊招募幹部王姓犯嫌、機場接應之蔡姓、詹姓犯嫌等犯嫌8名，調查發現有多名被害人所辦理的護照都由郭、何等2人簽名代領。

▲▼高雄柬埔寨人蛇集團 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方搜出手機、存摺等大批證物。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高市刑大大隊長洪松田表示，被害人以20至30歲年輕人居多，出境的地點分別有柬埔寨、緬甸及泰國，目前逮捕12名在台幹部和成員，據了解，每仲介一名台灣人出國，可獲得3000美金（約9萬台幣），而救回6名被害台灣人回國，其中也有被害人付了2萬美金（約60萬台幣）才能回國，還有人付不出贖金，必須「抓交替」才能獲釋。

專案小組表示，全案查扣手機、護照、存摺等證物，調查後依涉人口販運、妨害自由、詐欺、恐嚇取財等罪嫌送高雄地方檢察署偵辦，檢方複訊後，將葉姓等4名主要幹部聲請羈押，但法院全部交保，檢方不服抗告，高雄高分院撤銷交保裁定，檢方傳喚葉姓女幹部到案再度聲請羈押，地院今日裁准羈押。

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／新北飆破9千例！　全台各縣市確診分佈曝
快訊／中秋後確診暴增！　今+46795例本土
獨／最新撞擊畫面曝！BMW M3市區飆140　「沒煞車」直撞
我不要分手…21歲女攀13樓外牆險墜落　勇警緊拉住雙手
台鐵平溪線二度落石砸軌！　區間車又撞上
iPhone 14預購量不如前代　iPhone 13系列反熱
LIVE／蔣萬安影帝級演繹丟偶包　批陳時中變傀儡任人擺布
才歡度愛妻生日！新婚試駕BMW M3生死永隔　甜蜜生活照成雲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

建築工人撿皮夾直奔派出所　失主見恩人擁抱流淚：人間最美風景

獨／最新撞擊畫面曝！BMW M3市區飆140　「沒煞車」直撞包樹

馬祖連2天救援行動！北竿病患胃出血　巡防艇風雨中轉送南竿

我不要分手…21歲女攀13樓外牆險墜落　勇警鬼門關前拉回

永和哥殺弟分屍現靈異！6記者「穿身走過冤魂」　驚喊：毛骨悚然

快訊／彰化自助洗衣店火警　男屋主嗆傷被救出送醫

三峽兩車對撞！廂型車失控衝人行道...8輛機車慘了

越南茶混充台灣高山茶　每台斤賣千元！南投2黑心業者被起訴

才歡度愛妻生日！新婚試駕BMW M3竟生死永隔　甜蜜生活照成雲煙

快訊／高雄19歲男大生被「不明蜂種」螫傷　急通報119送醫

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

重機4貼狂飆台61線　2幼童竟沒戴安全帽

潘瑋柏《披荊斬棘》狂吃28道菜　偷夾別人的..還跟吳建豪搶冰淇淋XD

烤肉引惡火奪祖孫3命！　女衝2樓救公嬤雙親悲痛

非洲「兇猛路障」釀塞車 23隻獅子慵懶慢逛大街

建築工人撿皮夾直奔派出所　失主見恩人擁抱流淚：人間最美風景

獨／最新撞擊畫面曝！BMW M3市區飆140　「沒煞車」直撞包樹

馬祖連2天救援行動！北竿病患胃出血　巡防艇風雨中轉送南竿

我不要分手…21歲女攀13樓外牆險墜落　勇警鬼門關前拉回

永和哥殺弟分屍現靈異！6記者「穿身走過冤魂」　驚喊：毛骨悚然

快訊／彰化自助洗衣店火警　男屋主嗆傷被救出送醫

三峽兩車對撞！廂型車失控衝人行道...8輛機車慘了

越南茶混充台灣高山茶　每台斤賣千元！南投2黑心業者被起訴

才歡度愛妻生日！新婚試駕BMW M3竟生死永隔　甜蜜生活照成雲煙

快訊／高雄19歲男大生被「不明蜂種」螫傷　急通報119送醫

本土狂飆4.6萬例！昨發出8816人份口服藥「創6／27以來新高」

建築工人撿皮夾直奔派出所　失主見恩人擁抱流淚：人間最美風景

中國人壽原董事長被逮捕　涉嫌受賄、隱瞞境外存款

統神中秋開台…想老婆卻嘴硬進門就跳針　003暴氣回罵：你已經輸了

吉卜力神作《神隱少女》：在暗潮洶湧的社會浪潮中，不要忘了你的名字

南警強勢打擊犯罪　治安平穩市民很有感

快訊／今本土+46795！新北飆破9千例　各縣市確診分佈曝

快訊／中秋效應來了！今增46795例本土「時隔83天以來新高」

窮男能約到正妹？祖雄「只花2000元」成功約砲大戰2回合　尷尬過程曝

台灣主權屬中華民國！　他受印媒專訪：維繫兩岸和平應維持現狀

色按摩師「無懼男友在隔壁」強迫性侵　女大生淚訴：嚇到不敢叫V1

社會熱門新聞

29歲男BMW自撞2死！爸曝「兒打零工」：想買二手車代步

永和分屍案傳靈異！　「開天眼攝影」驚見死者就在哥哥身邊

桃園BMW跑車自撞「包樹」　2人無呼吸心跳

陪試駕BMW M3喪命　合夥麻吉悲慟哀悼

超級路霸一停700天！今遭拖吊

烤肉給公嬤吃卻同喪火窟　20歲女大生永遠缺課

代理教師遭霸凌暴瘦輕生亡　哥：妹妹無路可走

法官登山失聯！家人焦急求助跑山獸「2因素」無法參與搜救

即／土豪金BMW M3試車自撞！前座2男送醫搶救不治

新北家防官要女護理師吞精！最新判決出爐

直擊BMW M3高速自撞釀2死！時速紅針「停在140」

女職員每天裝水回家喝　老闆告竊盜求償2.5萬

撞樹前最後身影！土豪金BMW M3車速快到模糊　2死1傷

代理教師遭霸凌輕生亡　夫沉默1年首發聲

更多熱門

相關新聞

高雄核貸成數79.85%衝第一　北市購屋族自備款壓力最大

高雄核貸成數79.85%衝第一　北市購屋族自備款壓力最大

買房子要貸款哪裡可以貸最多？根據聯徵中心統計，第二季高雄核貸成數高達79.85%，連續2季都是六都加新竹縣市中成數最高的區域，而在高雄又以新興區可貸到80%最高。專家指出該區有新建案交屋，屋況加上生活機能都好，因此核貸成數也跟著提高。

好心人載醉男回家吐整車　他高喊：我沒要殺警　

好心人載醉男回家吐整車　他高喊：我沒要殺警　

即／梅花環流颳強風　高雄路樹倒塌毀2汽機車

即／梅花環流颳強風　高雄路樹倒塌毀2汽機車

詐騙天堂柬埔寨有去無回！平台浪LIVE曝：包吃住引上鉤恐淪「豬仔」

詐騙天堂柬埔寨有去無回！平台浪LIVE曝：包吃住引上鉤恐淪「豬仔」

避免「賣祖產」再成箭靶　高市：暫停土地標售

避免「賣祖產」再成箭靶　高市：暫停土地標售

關鍵字：

高雄柬埔寨人蛇集團交保檢抗告聲押獲准

讀者迴響

熱門新聞

通緝犯出席亡父葬禮　被警擊斃

29歲男BMW自撞2死！爸曝「兒打零工」：想買二手車代步

精準預言女王離世！他預測「查爾斯三世駕崩時間」

永和分屍案傳靈異！　「開天眼攝影」驚見死者就在哥哥身邊

房東最愛「房客職業」竟是它！

棒棒堂富少Monkey「新歡是涉毒網美」！曾藏1級毒品

桃園BMW跑車自撞「包樹」　2人無呼吸心跳

「超強運5星座」中秋過後旺到爆

陪試駕BMW M3喪命　合夥麻吉悲慟哀悼

蘋果官方認證無殘值！兩款熱銷機被踢出舊換新名單

家產2兆台幣…賭王千金點頭嫁消防員男友

短褲妹國道路肩爽遛狗！原因曝網拳頭硬了

YTR金針菇「3人烤肉組」售2199！網紅整坨吐掉：吞不下去

台灣3年沒颱風假　日本「軌跡分析圖」讓網看傻

超級路霸一停700天！今遭拖吊

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面