抗告成功！高雄女蛇頭騙賣200豬仔竟10萬交保　今收押送看守所

▲柬埔寨人蛇集團葉姓幹部（中）遭聲押獲准。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

台人赴柬埔寨淘金，屢傳遭詐騙、虐待。一名王姓男網友在臉書發文指控，高雄一名劉姓男子在柬埔寨擔任人蛇集團主管，至今已經騙了超過200名台灣人赴柬。高雄警方獲報後組成專案小組上個月22日起連續3天發動搜索，在北部和南部一口氣逮捕了劉姓男子的12名共犯，其中葉姓等4名主要幹部移送後被法院交保，高雄地檢署提起抗告成功，高雄高分院撤銷發回，高雄地院今（13）日裁准將10萬交保的葉姓女幹部（23歲）羈押。

全案起因於王姓男網友在臉書貼出劉男駕照，指控「這個才是真正的人蛇，人在柬埔寨貢布波哥山上做人事主管」。王男指出，劉男外號「羽安」，已經騙了200多位台灣人赴柬埔寨，期間不僅施以電擊、毒打，還不給這些人飯吃，「台灣政府如果真的有心，請查明真相！如有需要配合調查之處，我本人全力配合！」

▲柬埔寨人蛇集團葉姓幹部（左）遭聲押獲准。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

全案後來由高雄市刑大專案小組統籌偵辦，警方查出，組織成員葉姓犯嫌在柬埔寨以貢布波哥山為工作據點，由目前尚滯留在柬埔寨「安哥」劉嫌為首共組人蛇組織並以一條龍（辦護照、住宿、搭機）方式將國人詐騙至柬埔寨。

專案小組查出，劉嫌就是日前媒體報導所指稱高雄真正的人蛇，劉嫌唆使組織成員以臉書或IG張貼炫富照片及散布工作、旅遊等假訊息，誘騙台灣人前往柬埔寨。

▲柬埔寨人蛇集團一條龍的犯罪手法。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組在8月22日起發動搜索，帶回擔任人力仲介招募幹部葉姓犯嫌、郭姓會計、代辦護照郭姓、何姓司機、桃園機場吳姓司機，並同步借訊招募幹部王姓犯嫌、機場接應之蔡姓、詹姓犯嫌等犯嫌8名，調查發現有多名被害人所辦理的護照都由郭、何等2人簽名代領。

▲警方搜出手機、存摺等大批證物。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高市刑大大隊長洪松田表示，被害人以20至30歲年輕人居多，出境的地點分別有柬埔寨、緬甸及泰國，目前逮捕12名在台幹部和成員，據了解，每仲介一名台灣人出國，可獲得3000美金（約9萬台幣），而救回6名被害台灣人回國，其中也有被害人付了2萬美金（約60萬台幣）才能回國，還有人付不出贖金，必須「抓交替」才能獲釋。

專案小組表示，全案查扣手機、護照、存摺等證物，調查後依涉人口販運、妨害自由、詐欺、恐嚇取財等罪嫌送高雄地方檢察署偵辦，檢方複訊後，將葉姓等4名主要幹部聲請羈押，但法院全部交保，檢方不服抗告，高雄高分院撤銷交保裁定，檢方傳喚葉姓女幹部到案再度聲請羈押，地院今日裁准羈押。