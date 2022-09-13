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高雄連4天爆登革熱！前鎮群聚再增「已10人確診」　周志浩急赴現場

▲▼高雄登革熱累計9人！都在前鎮區　擴大採檢826人「5人待驗中」。（圖／疾管署提供）

▲高雄登革熱累計10人。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今(13)日公布國內新增1例本土登革熱病例，居住高雄市前鎮區，為40多歲男性，9月11日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，就醫並由診所通報採檢後確診，初步研判可能於居住地周邊感染，與先前群聚感染相關，整起群聚已經累積10案。

疾管署表示，該個案近期無國外旅遊史，主要活動地點以高雄市前鎮區住家及楠梓區工作地附近為主。經調查發現個案活動史與確診個案相關，且病毒與其他前鎮區個案均屬登革病毒第一型，依活動史與地緣關係初步研判可能於居住地周邊感染，與先前個案之群聚感染相關。目前同住者3人，1人有發燒症狀，皆已安排採檢。

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▲▼今(13)日疾病管制署周志浩署長赴高雄市前鎮區實際視察登革熱防治情形。(由左至右)高雄市衛生局潘炤穎副局長、疾病管制署周志浩署長、疾病管制署高屏區林明誠主任。（圖／疾管署提供）

▲周志浩（中）與潘炤穎（左）、林明誠（右）討論登革熱防疫作為。（圖／疾管署提供）

為防範疫情擴散，衛生單位已安排前往個案住家及活動地進行孳生源清除、病媒蚊密度調查及緊急化學防治等措施，並將持續針對個案活動地周邊擴大疫調、採檢，及加強民眾衛教宣導，同時提醒當地醫療院所提高警覺及加強疑似個案通報；同時疾管署周志浩署長亦於今日赴高雄，實地視察登革熱防治情形，並提醒落實孳生源清除，尤其在雨後應再次加強巡檢，以降低流行風險。

針對目前群聚感染，已擴大採檢888人，其中7人PCR陽性(均為已公布個案)、875人陰性，其餘檢驗中(6件)，另有2例為診所通報採檢確診(案8及本案案10)。

疾管署統計，國內今(2022)年截至目前累計12例登革熱本土病例，分別為高雄市10例及台中市2例，另有32例境外移入病例，感染國家分別自越南(19例)、印尼(6例)、菲律賓(2例)、新加坡(2例)、泰國(1例)、緬甸(1例)及宏都拉斯(1例)移入。

另依監測資料顯示，國際登革熱疫情上升，鄰近之東南亞/南亞多國包括寮國、柬埔寨、斯里蘭卡、越南、菲律賓、泰國及馬來西亞疫情處高峰或持續上升，並高於去年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過226萬例，以南美洲巴西逾201萬例報告數為多，已為去年同期2.4倍，祕魯、哥倫比亞、尼加拉瓜及墨西哥等疫情亦嚴峻。

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