張善政涉抄推給保密條款？　民進黨：躲兩週不敢出來面對

▲民進黨發言人謝子涵。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政研究計畫被爆料涉抄襲，民進黨發言人謝子涵13日表示，該計劃領走5736萬人民納稅錢，張善政一開始宣稱要開記者會說明，躲了兩週後，推拖有保密條款，不敢出來面對，卻遭到農委會打臉，強調結案報告已公開無保密需要，民進黨要問這個研究計畫到底還藏有多少問題？張善政應出面向社會大眾說明。

謝子涵指出，農委會主委陳吉仲12日已澄清，農委會沒有所謂終身保密的簽約內容，如果有保密也是計畫主持人和宏碁之間的關係，而根據農委會公開的這項為期三年的研究計畫，在委託契約的第十條第三款規定，報告不得有抄襲、剽竊或侵害他人智慧財產權及其他權利情事，否則有賠償責任。

謝子涵說，張善政9日一改之前願意向公眾說明的態度，以「合約裡面要求終身保密」為藉口，不願意就報告大幅抄襲向民眾交代清楚，顯然是要以拖待變、轉移焦點，用保密的藉口來轉移涉嚴重抄襲、侵權及違約的問題。

謝子涵進一步指出，從周刊揭露案情迄今，張善政一直避重就輕，對於抄襲農委會、國家通訊傳播委員會（NCC）委託工研院研究報告內容，張善政身為計畫負責人，有責任向全民交代清楚，錢怎麼花？花去哪了？呼籲張善政誠實以對，不要再玩躲貓貓，儘速出面釐清相關的質疑。