街訪「蔣萬安印象？」　民眾笑：加油！畢竟長相帥「難得一見」

▲街訪民眾對蔣萬安印象。（圖／欣儀最政點）



記者崔至雲／台北報導

年底台北市長選戰激烈，「三腳督」選情愈發白熱化。對於國民黨台北市長參選人蔣萬安一直給外界「不接地氣」的印象，蔣萬安接受ETtdoay《欣儀最政點》訪問時也表示，確實很多人沒與他接觸時都有這樣的誤解，但每次走訪大街小巷後，不少人認為他跟電視上看到的感覺不一樣。他更在節目上分享，自己很喜歡吃，拿手菜是三杯雞、三杯蛤蠣。

蔣萬安接受ETtdoay《欣儀最政點》節目，主持人王欣儀問到，若有機會成為「帥管家」，他可以做什麼貼身服務？蔣萬安提到，可能是煮菜喔！雖然沒有很常做菜，但如果有時間，蠻喜歡下廚，自己的拿手菜是三杯雞、三杯蛤蠣。

對於上任後最想做的事情？蔣萬安提到，希望可以先把市府走訪一遍，讓大家知道他會做大家最強的後盾，同時也會拜訪清潔隊員，因為台北的市容都是靠他們維護的，要好好謝謝他們。

節目中也曝光ETtdoay的街訪內容，有民眾表示「希望他加油，畢竟他長得蠻帥的，難得一見，希望他能做好」、也有民眾建議「講話要再硬」。對於台北市可以改善的地方，有民眾認為，內湖交通真的蠻擠的，尤其上下班經過國道出口，往往都被擠在那邊；也有民眾建議，多設一些吸煙區；大巨蛋快完工才能看演唱會；修繕馬路，不然騎摩托車上下班很辛苦。對此，蔣萬安也說，很多很實際的建議蠻好的。

