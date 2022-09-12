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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸官媒稱九二共識無各表　侯友宜：要以平等、尊嚴來互相看待對方

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／新北報導

海基會與海協會「香港會談」今年滿30周年，在中國大陸官媒《人民政協報》10日刊登一篇文章，不僅強調「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」。對此，新北市長侯友宜12日表示，在區域穩定的過程當中，要以平等、尊嚴跟善意來互相看待對方。

《人民政協報》該篇文章標題為〈正本清源！「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」〉，強調九二共識只有一中，沒有各表。內文引述一名「兩岸觀察人士」的說法指出，無論是九二共識或一中各表，還是「一中各表的九二共識」，兩岸都必須對其正本清源；該人士也稱，30年前，經由兩岸雙方授權，海基會與海協會達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，其核心要義就是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。

此外，文中訪問南京大學台灣研究所所長劉相平，劉批評，國民黨由於自身努力不夠，在島內多次選舉中敗北，其自我反省能力欠缺，反而怪罪「九二共識」，扭曲「九二共識」，甚至放出風聲要放棄「九二共識」，國民黨這種中華民族立場搖擺和倒退的做法，加劇了兩岸關係的緊張，降低了兩岸同胞對兩岸關係和平發展、祖國和平統一前景的期望值。

針對大陸官媒強調九二共識只有一中，沒有各表，侯友宜12日在市政總質詢前受訪表示，在區域穩定的過程當中，更要以平等、尊嚴跟善意來互相看待對方。

國民黨主席朱立倫強調，國民黨黨章黨章裡，就是九二共識一中各表，原汁原味，不能改變；朱也說，「他們講他們的，我們講我們的，不就是各表嗎？」

國民黨副主席郝龍斌則說，兩岸在九二年達成的共識，是一中各表的九二共識，所以九二共識跟一中各表是不可分割的，沒有各表，就沒有九二共識。如果台灣跟大陸之間共同認知的共識被推翻的話，當然這個共識就不存在。

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關鍵字：

九二共識侯友宜國民黨一中各表2022九合一大選2022新北市長

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