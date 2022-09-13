才提告廁所偷窺被二創！ 他酸陳時中團隊此時盜圖：著作觀念差

▲陳時中團隊爆盜圖。（圖／陳時中臉書）

記者鄭文晴／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中，粉絲團近日連連出包，繼免治馬桶偷窺爭議，又被爆出盜圖疑雲，讓經常槓上挺綠網紅的藥師林士峰看不下去表示，著作觀念那麼差，「要怎麼當台灣首都的市長，引領台灣大步向前呢？」

林士峰今（13）日在臉書開酸陳時中團隊，「能夠常常爆負面新聞，時中部長的團隊也算是奇耙了。著作權觀念那麼差，要怎麼當台灣首都的市長，引領台灣大步向前呢？」

他更提到，陳時中競辦對網友拿韓國電影熔爐劇照kuso他提告表示，「在你們指責開告別人二創的時候，怎麼自己卻盜用別人的照片呢？」

▲林士峰發文批陳時中團隊。（圖／翻攝自Facebook／藥師林士峰）

網友紛紛留言表示，「維持一貫雙標而已」、「笑死，這樣的人可以當部長還可以選台北市長」、「錯置誤用？呵呵」、「麻煩他的小編領錢就要好好做事，高手就在民間，不要以為隨便弄個圖就能呼嚨過去，但如果是臥底，歡迎他繼續」、「誤用小編？還是誤用候選人和指揮官」、「好好吃飯頓飯不行嗎？非要盜圖不可。」

也有人認為，「因為自以為是慣了」、「第一次看到一個競選團隊每個禮拜出包的」、「上樑不正下樑歪，從總統、行政院長到這些政務官、幕僚團隊都一個樣，就會騙」、「要硬拗成錯置誤用，也真是更無恥的」、「抄襲專家啊，致敬林智堅」、「那以後抓到小偷，小偷辯解說自己誤拿就好，不是偷東西啦。」