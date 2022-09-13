苗栗藍、綠2黨縣長參選人提挖砂石補財政缺口　宋國鼎：非萬靈丹

▲宋國鼎質疑國、民2黨縣長參選人提出社福政見的財源全靠挖苗栗砂石，是不負責任的做法。（圖／翻攝宋國鼎臉書）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣長參選人宋國鼎在臉書上發文指出，對於近期藍綠參選人提出的「挖砂石補財政缺口」政見，挖砂石並非是苗栗財政萬靈丹，縣府收入應以穩定預算來源支應社福、長照支出，才是負責任的作法。

近期國、民2黨苗栗縣長參選人相繼提出社會福利政見，徐定禎要發生育津貼和中、小學生免費營養午餐，每年估算5.7億元，謝福弘要打造銀髮長照園區，預算4億元，經費來源都指向河川疏濬回饋金。

宋國鼎表示，2018年徐定楨選縣長時就有提出「賣砂石換免費營養午餐」的構想，2022年的選舉如法炮製複製貼上，水利會背景出身的國民黨苗栗縣長參選人謝福弘也提出「賣砂石蓋長照園區」的構想，兩位皆稱每年販售疏濬砂石所得應可高達3、4億元。

宋國鼎提出實際數據說明，河川砂石疏濬販售所得於107年度預算編列4.5億，而108年是1.5億、109年是2.1億、110年是2.3億、111年為1.8億，可見販賣疏濬砂石並非穩定的收入。

宋國鼎表示，預算書上的河川砂石疏濬販售所得都是預估收入，實際上的經費還要看疏濬計畫是否被核准，以及水文氣候條件而定，而非根據縣府財政需要而隨意挖取。

宋國鼎質疑，這麼不穩定的財源，怎麼可以拿來做社福、長照支出，萬一疏濬計劃不如預期，難道苗栗縣府要破壞環境，多挖一點砂石來應急？宋國鼎建議兩位藍綠候選人，提出政見前翻閱苗栗縣政府的預算書，才會更了解苗栗財政真正的狀況。