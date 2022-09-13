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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中吃滷肉飯她坐在隔壁　傻眼嘆：真的有去吃而且吃很多

▲▼陳時中萬華廣照宮參香。（圖／記者周宸亘攝）

▲中為民進黨台北市長參選人陳時中，左為民進黨台北市議員參選人吳沛憶。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中12日晚間在臉書發出滷肉飯文章，卻被抓包中兩張照片跟部落客雷同，儘管小編隔天一早緊急發文道歉，稱是「誤用照片」，但仍難平盜圖爭議。與陳時中出席同場活動的民進黨台北市議員參選人吳沛憶表示，他們昨天真的有去吃，而且吃很多，真心不懂為什麼要去拿別人的照片，「其實我們擺盤也不差吧？下次先跟我說我來幫忙拍照」。

網友13日一早在臉書「爆料公社公開版」發文「保證今日新聞頭條，盜圖仔陳時中出來面對」，同時附上多張照片。其中可以看到，陳時中在12日晚間發的滷肉飯文章中，與部落客文章照片相同。

對此，陳時中團隊也在臉書寫下164字道歉文「小編群向大家誠摯道歉。是我們誤用了照片，我們感到萬分抱歉，昨日撰寫陳時中拜訪家香味店家一文，確認菜色資料過程中，因不慎將百萬人氣部落客小可愛阿貴拍攝圖片與團隊攝影所拍攝圖片混用上傳，導致貼文時錯置，影響部落客的權益，更傷害阿中形象。錯誤已經造成，鄭重地向所有人對不起，我們已主動與部落客聯繫，致上十二萬分的歉意，並向長官自請處分。」

當天就坐在陳時中旁邊吃滷肉飯的吳沛憶表示，「我看到新聞也是有點詫異，我們昨天就真的有去吃，而且吃很多」，一群人點了炸物、小菜兩大盤，招牌的滷肉飯、土魠魚羹，店家還特別端上一碗蘿蔔，要給阿中好彩頭，「不懂為何陳時中團隊會未經同意拿別人照片放臉書，這真的不行」。

陳時中13日上午接受媒體聯訪表示，「很抱歉，我想這樣的誤植確實是我們的不對」，並指已經向該名部落客表達歉意；競選團隊發言人林楚茵也還原過程指，是沒去現場的小編在核對美食照片時，發生誤植，已下架該張照片。

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