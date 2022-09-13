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大陸 大陸焦點 特派現場

公司中秋包水餃變「黑暗料理PK」　吃出水龍頭驚呆網：用嘴拆恐怖箱

記者趙蔡州／綜合報導

許多公司會在節日舉辦活動，增強公司凝聚力、促進員工情誼。北京一間公司日前舉辦一個中秋節「創意水餃趴」，讓員工各自發揮創意，自行準備內餡包成水餃，一起烹煮後分給全公司，現場宛如黑暗料理盛宴，除了辣椒、核桃、咖啡豆等食材外，甚至有人把水龍頭包進去，引發網友討論。

根據白鹿視頻報導，北京某公司有在中秋節舉辦包水餃活動的傳統，今年中秋節一如往年舉辦包水餃活動，由員工餐廳提前準備水餃皮和基本內餡，員工只要攜帶想要額外添加的食材到公司，在現場直接包水餃就可以，吸引不少員工發揮創意。

▲▼公司中秋水餃宴變暗黑料理大賽　太扯！他吃到水龍頭（圖／翻攝自微博）

▲公司中秋包創意水餃，竟變「黑暗料理盛宴」。（圖／翻攝自微博）

一名楊姓女員工表示，同事都會包一些奇奇怪怪的食材，現場宛如黑暗料理盛宴，像是紅棗、咖啡豆、辣椒還有核桃等，什麼奇怪的東西都有人吃過，甚至有人一口吃到水龍頭，「吃到奇怪的餃子，大家都會發到公司的群組裡，大家也見怪不怪」。

消息引發網友熱烈討論，有人說「太幸運了，好另類啊」、「這公司氣氛挺好，員工相處不錯」、「是盲盒餃子」、「危險又不衛生」、「這是用嘴在拆恐怖箱嗎」、「至少包能吃的食材吧，」、「萬一牙齒咬斷了怎麼辦」、「創意餡料越大越安全，因為不容易被誤食」、「這公司裝假牙應該是公費吧」、「不能吃的就過分了」。

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