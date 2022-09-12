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烤肉慘釀3死！20歲孝孫女都拿市長獎　化做折翼天使再陪公嬤

記者許展溢、蔡怡萍／台南報導

台南永康11日傍晚一戶三代同堂家庭，因中秋節烤肉卻引發火災憾事，造成祖孫3人死亡，其中20歲陳姓長孫女是台南市嘉南藥理科技大學外語系學生，鄰居也感嘆她相當乖巧、很會唸書，之前都拿到市長獎，沒想到人生才正要展翅起飛，年輕生命卻從此劃下句點。

▲台南市長黃偉哲除親自到現場關心，並呼籲中秋佳節，許多民眾安排闔家烤肉活動，烤肉使用炭火時要注意用火安全，火源應遠離雜物並預先準備水源、滅火器等滅火措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中秋連假最後一天台南永康發生烤肉引發火災，3人逃生不及罹難。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，該家庭為阿公阿嬤、三女兒夫婦與2名孫女三代同堂，11日晚間夫婦倆有事外出，17歲次孫女在家門前用電烤盤要烤肉，20歲長孫女上樓要請阿公阿嬤下樓，不料這時卻電線走火，由於一旁囤放了大量雜物，火勢迅速延燒，樓上的3人來不及逃生而葬生火窟。

▲▼台南永康烤肉釀火災，祖孫3人命喪火窟。（圖／記者許展溢攝）

▲烤肉卻釀火災，祖孫3人命喪火窟，現場殘破令人鼻酸。（圖／記者許展溢攝，下同）

今日回到火場，只剩下殘破焦黑的牆面與燒到難辨的雜物，對面住了3、40年的老鄰居也悲從中來，表示若是當時做水電的女婿在家，可能會比較知道斷電、如何逃生等危機處理，或許不會這麼嚴重；他也說，罹難的長孫女很會唸書，求學時是第一名畢業、都拿市長獎，成績相當不錯，沒想到人生還有大好前途，年紀輕輕就這樣走了。

▲▼台南市永康區復國一路44巷1棟民宅11日傍晚火警，旁邊住戶遭波及。（圖／記者許展溢攝）

今天是嘉南藥大暑假後第一天上課，軍訓室及學務處於11日晚上接獲教育部校安中心通知，台南市永康區復國路傍晚發生民宅火警，現場發現死者之一的20歲陳姓女子為該校學生，第一時間已聯絡該生導師，並嘗試協助聯絡其他親屬。本校學務長董志明也致電學生家長，表達對該生相關人道關懷及盡可能協助之意願。

該生就讀學系系主任今早也與學生家長進一步聯絡，將代表學校前往致意，致上學校的急難就助金，並瞭解後續校方可以協助事宜，包含學生平安保險、急難救助及教育部學產基金申請等事宜。該生班級導師及學務處學生輔導中心也會針對該班級同學進行關懷輔導，宣導同學相關安全觀念，並於上課教室布置簡易追思角落，讓同學在小卡片寫下對陳生想說的話，期盼同學能盡快走出令人心痛的時段，正常學習與生活。

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