　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被男友爸媽使喚「4天剝50顆柚子」　她接母電話狂忍淚：不敢說

▲▼文旦,柚子。（圖／記者許展溢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許展溢攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友中秋連假都待在男友家，由於對方家是做生意的，來往客人非常多，所以她被請去幫忙，除了準備飯菜、點心，短短4天她剝了50顆柚子，手指都不堪負荷了仍遭使喚，讓她不禁委屈，「真不知道我為什麼要在這受苦！」

女網友10日在論壇zuvio大吐苦水，「從前天到現在，我已經剝30幾顆柚子了，因為男友家裡是做生意的，他爸媽很好客，每年過年、端午、中秋都有很多人來家裡做客，今年他們就請我去幫忙，倒茶水、準備點心、飯菜、飯後水果等，這些我都能忍，反正1年中就這幾天要忙，但他爸媽也是毫不客氣地在使喚我，剝到手指頭很痛，他媽還繼續叫我剝，而我男友身為長子去陪聊就好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

獨自在廚房剝柚子的她，一想到隔天還有16顆柚子要剝，完全笑不出來，「剛剛我媽打電話跟我說中秋節快樂，我真的差點眼淚流出來，不敢跟她說我中秋節在男友家當奴隸，連他們家烤肉我都只吃到一片肉，是吃白吐司吃飽的，因為肉要留給來作客的客人。很委屈但不知道跟誰說，只能上來發發文討個拍，但還是祝大家中秋節快樂。」

▲重傳LOGO。 做家事,洗碗盤,清潔劑,洗碗精,細菌滋生。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

對此，網友們紛紛獻上安慰，同時也直呼「是我一定分，相信妳也是家裡人捧在心尖上長大的，如果繼續待在他們家當傭人的話，妳家人該有多難過」、「不分手留著過年去人家家做菜啊？還是想要過年去幫忙剝橘子？女孩子能不能好好愛自己一點啊」、「結婚之後還得了」、「建議分手，繼續下去也只是進去當傭人，何必委屈自己」、「可以先和男友討論，先溝通，再決定」。

快速結帳超方便！超夯品也有優惠

►150抽衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

►CLINIQUE倩碧水磁場「100H保濕凝膠」　200ml下殺1520元

►暑假爽玩但不能曬黑阿！妹子們激推「金鑽高效防曬露」

開箱雲好康優惠！！內有專屬折扣碼

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

►智慧型刷毛「提醒換牙刷時機」　還有銀離子抗菌

►糖果色「兒童相機」功能超強大才1299元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／哈利王子首發聲明感謝奶奶　「您和爺爺平安地團聚了！」
即位儀式不耐煩！　查爾斯三世「咬牙怒瞪」畫面曝光
Nono爆被欠100萬賠償金！　男藝人在場認了：有在籌錢
烏克蘭大反攻！俄烏戰200天　一圖看懂奪回多少失土
小三扶正獲贈3處房地產！　老翁兒子沒分到半毛怒了
想買iPhone 13通訊行都缺貨！　內行驚曝市場1走向
快訊／梅花雨狂下　桃園這3里宣布即起停班

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蔬果「先切or先洗」差很大！做錯直接吃農藥　葡萄要連梗剪再洗

「AirTag誤入洗衣機」完美隱身！媽找到眼花　網狂盯：到底在哪

安卓一輩子贏不了蘋果？　他點出「1致命原因」：產生被剝奪感

參與動物保育可領薪　林務局生態給付「納入臺灣黑熊」

最荒謬中秋！備完料家人「接連確診」　剩她獨自烤肉...結局超慘

陌生男高鐵站突環抱喊「好久不見」！妹子當場傻了　網曝暗黑真相

快訊／梅花牛步挾豪雨！桃園這區3里宣布：下午3時起停止上班

被男友爸媽使喚「4天剝50顆柚子」　她接母電話狂忍淚：不敢說

5-11歲「可打第三劑」　王必勝：預計11月施打

「貨櫃擺陣」夜間燈光曝光！高雄港超迷幻「設計中島」9月底開展

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

球棒砸店、招牌貼符咒！　加盟主自毀廖老大無奈笑

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

李易峰嫖娼「警方證實了」　遭拘留15天違法毀星路

日本38歲男當出租先生 「默默陪伴」時薪台幣2千

蔬果「先切or先洗」差很大！做錯直接吃農藥　葡萄要連梗剪再洗

「AirTag誤入洗衣機」完美隱身！媽找到眼花　網狂盯：到底在哪

安卓一輩子贏不了蘋果？　他點出「1致命原因」：產生被剝奪感

參與動物保育可領薪　林務局生態給付「納入臺灣黑熊」

最荒謬中秋！備完料家人「接連確診」　剩她獨自烤肉...結局超慘

陌生男高鐵站突環抱喊「好久不見」！妹子當場傻了　網曝暗黑真相

快訊／梅花牛步挾豪雨！桃園這區3里宣布：下午3時起停止上班

被男友爸媽使喚「4天剝50顆柚子」　她接母電話狂忍淚：不敢說

5-11歲「可打第三劑」　王必勝：預計11月施打

「貨櫃擺陣」夜間燈光曝光！高雄港超迷幻「設計中島」9月底開展

柴柴換毛消風一圈被爸罵虐狗　「都不給牠吃飯！」買罐頭給孫補身

全球旅遊風氣回溫　星宇8月營收2.7億元、客運暴增5倍

快訊／哈利王子首發聲明感謝奶奶　「您和爺爺平安地團聚了！」

「碰精液就會懷孕」討和解+墮胎費　混血按摩女控性侵敗訴

卸任後要去哪？柯文哲：先回台大報到「主張退休」　再找辦公室拚總統

五月天瑪莎是張雨生狂粉　「把錄音帶聽到壞」：遺憾沒機會見本人

林祖嘉／台灣出口旺季不旺　總體經濟情況不佳

星巴克「喵喵甜點」光看就療癒　3款植物奶飲品新上市

重返永康3死火場　滿滿焦黑雜物擋路...鄰居見家成廢墟好無奈

查爾斯三世即位儀式不耐煩！「咬牙怒瞪」全被拍　關鍵2畫面曝光

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

取代鐵網！他烤肉改用這1物

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

廖老大手搖飲「仙氣女店員」　千人停戰求地址

10縣市豪大雨！梅花今明最靠近　陸警機率曝

雙颱共舞！第13號颱風莫柏生成

大樂透1億頭獎「瞬間變6萬9」　他公開號碼超想哭

今起校園不停課！補習班防疫也鬆綁　新制一次看

恐有三颱接力！　颱風活躍期來了

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

刺青爸陪女兒寫作業！突秀1手勢嚇壞網

男友沒幫剝蝦　她逼下跪！網曝1疑點

今本土+25346！各縣市分佈曝

給錢+香奈兒包！妹妹陪乾爹過夜

他嗆賓士停車自私　公審遭大逆風

更多熱門

相關新聞

中秋夜避開無言二嫂！反被老公指責「愛抱怨」

中秋夜避開無言二嫂！反被老公指責「愛抱怨」

一名人妻透露，中秋節陪老公回家過節，因為二嫂說了很多有關柚子的故事，讓家中賣水果的她知道內容都是錯的，她受不了便到外面陪孩子烤肉，結果當晚就聽見先生和孩子說，「你媽很愛抱怨，聽到你二伯母在講柚子的事就跑出去，跟你阿嬤越來越像」，讓她心灰意冷表示，「第一次超想結束自己的人生喔！」

美心月餅連3殺價格曝！網喊：盤子才買

美心月餅連3殺價格曝！網喊：盤子才買

3男女帶K他命跑趴！下秒全進派出所

3男女帶K他命跑趴！下秒全進派出所

廚佛瑞德Fred嗨喊起秋　拿莫伊漾白眼「拿球棒來」

廚佛瑞德Fred嗨喊起秋　拿莫伊漾白眼「拿球棒來」

中秋暴食肚子痛？醫推「3款茶飲」顧胃助消化

中秋暴食肚子痛？醫推「3款茶飲」顧胃助消化

關鍵字：

中秋節柚子男友zuvio

讀者迴響

熱門新聞

颱風天大豹溪烤肉！民眾急撤驚險影曝

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

傳女王34億珠寶全送凱特　梅根什麼也沒有

李易峰極樂裸照外洩！要玩3人行結果不舉

統聯司機國道勇救31乘客　車停路肩沒了心跳

林襄一看到孫生「罕見怒了」！分手2年真實反應曝

「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理

李易峰嫖娼完事「讓妹子騎YouBike回家」

取代鐵網！他烤肉改用這1物

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

不爽「擋疫苗」遭圍剿　陳時中沒關麥曝真心：腦袋有問題

廖老大手搖飲「仙氣女店員」　千人停戰求地址

女王生前簽新法　力保夏綠蒂公主繼承權

砸27億元！23歲正妹「買下」上市公司

卡蜜拉介入王室家庭！威廉典禮1動作曝關係

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面