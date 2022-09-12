被男友爸媽使喚「4天剝50顆柚子」　她接母電話狂忍淚：不敢說

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許展溢攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友中秋連假都待在男友家，由於對方家是做生意的，來往客人非常多，所以她被請去幫忙，除了準備飯菜、點心，短短4天她剝了50顆柚子，手指都不堪負荷了仍遭使喚，讓她不禁委屈，「真不知道我為什麼要在這受苦！」

女網友10日在論壇zuvio大吐苦水，「從前天到現在，我已經剝30幾顆柚子了，因為男友家裡是做生意的，他爸媽很好客，每年過年、端午、中秋都有很多人來家裡做客，今年他們就請我去幫忙，倒茶水、準備點心、飯菜、飯後水果等，這些我都能忍，反正1年中就這幾天要忙，但他爸媽也是毫不客氣地在使喚我，剝到手指頭很痛，他媽還繼續叫我剝，而我男友身為長子去陪聊就好。」

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獨自在廚房剝柚子的她，一想到隔天還有16顆柚子要剝，完全笑不出來，「剛剛我媽打電話跟我說中秋節快樂，我真的差點眼淚流出來，不敢跟她說我中秋節在男友家當奴隸，連他們家烤肉我都只吃到一片肉，是吃白吐司吃飽的，因為肉要留給來作客的客人。很委屈但不知道跟誰說，只能上來發發文討個拍，但還是祝大家中秋節快樂。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

對此，網友們紛紛獻上安慰，同時也直呼「是我一定分，相信妳也是家裡人捧在心尖上長大的，如果繼續待在他們家當傭人的話，妳家人該有多難過」、「不分手留著過年去人家家做菜啊？還是想要過年去幫忙剝橘子？女孩子能不能好好愛自己一點啊」、「結婚之後還得了」、「建議分手，繼續下去也只是進去當傭人，何必委屈自己」、「可以先和男友討論，先溝通，再決定」。

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