最荒謬中秋！備完料家人「接連確診」　剩她獨自烤肉...結局超慘

▲因為家人都確診，所以只剩原PO一人負責烤肉。（圖／翻攝自Dcard）

記者鄭文晴／綜合報導

中秋連假不少人回家與家人一起烤肉過節。一名女網友即表示，因為非常期待和家人烤肉，特地排連休回家準備食材，卻在備料完後，家人相繼表示身體不舒服，一驗全都確診，讓她無奈喊「一夜之間被迫長大，誰能比我慘啊！」

一名女網友在Dcard以「一個人的烤肉」為題發文，表示家裡是在連假的前一天烤肉，而為了這次烤肉她還特地排了連休，從一大早去買菜、買工具、備料等等，都是她一個人完成，「我們家有五個人，我爸上班，我妹上課，我媽和我弟在房間休息」。

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等到原PO四點備料完後，妹妹一到家就說有點不舒服想快篩一下，剛睡醒的媽媽也因為全身痠痛不舒服快篩，結果悲劇發生，「加上我弟全都給我兩條線」，原PO自己沒事，然後就馬上實施封鎖，爸爸連忙出門買快篩、藥和補給品。

▲原PO中秋連假回家烤肉。（圖／翻攝自Dcard）

原PO無奈，烤肉的東西都準備好卻發生這齣，只好自己一個人烤，一邊烤，還要烤完外送到家人房間門口，就這樣一個人烤了兩個多小時，「想到烤完還要自己收，身心靈一整個疲憊啊！」雖然這次中秋過得非常荒唐，但準備過程還是很開心。沒過幾天，爸爸也確診，剩原PO自己照顧全家，「一夜之間被迫長大，誰能比我慘啊！」

網友看完紛紛留言說，「辛苦妳了，原本也是約好跟國中同學烤肉，結果自己確診了，只能在家看他們開心的合照」、「笑死，你還有家人，我才是一個人烤肉」、「我家因為父母吵架，導致烤肉直接取消」、「太用心了吧～感覺跟妳烤肉一定很好玩。」

不過也有人歪樓表示，若原PO確診了就可以全家一起烤肉，沒想到在原PO最新的內文更新中得知，她也篩出兩條線，自己都覺得這個狀況很好笑。