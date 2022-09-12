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中秋夜避開不討喜二嫂！遭老公開酸「愛抱怨」　她哀：想結束人生

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲女網友哀怨表示，自己的老公不理解她，還在小孩面前開酸。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者鄭文晴／綜合報導

一名人妻透露，中秋節陪老公回家過節，因為二嫂說了很多有關柚子的故事，讓家中賣水果的她知道內容都是錯的，她受不了便到外面陪孩子烤肉，結果當晚就聽見先生和孩子說，「你媽很愛抱怨，聽到你二伯母在講柚子的事就跑出去，跟你阿嬤越來越像」，讓她心灰意冷表示，「第一次超想結束自己的人生喔！」

一名人妻於臉書社團「爆怨公社」表示，中秋連假陪先生回家過節，結果家裡很讓人無言的二嫂也回來，「吃完披薩正在吃柚子的時候，二嫂就在那裡說了很多有關柚子的事，證明自己很厲害」，但因為她家是賣水果的，知道這些故事都是錯的。

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後來原PO實在聽不下去離開現場，去陪外面的孩子烤肉，卻在當晚聽到先生對還說，「你媽很愛抱怨，聽到你二伯母在講柚子的事就跑出去，跟你阿嬤越來越像！」但其實原PO還沒睡著，聽到後非常難過，「我不想在其他家人面前裝臭臉，所以遠離現場，這樣就是抱怨」，而事後傳賴跟先生說心裡的感受，反而變成對方不爽。

原PO委屈說，每次吵架不管是誰對誰錯都是她先低頭求和，可是「這一次我真的好累喔！又加上一些事情，讓我第一次超想結束自己的人生喔！」

不少網友在了解該名人妻的處境後表示，「如果難過到想結束人生，不如結束這些事情，讓自己的人生重新開始」、「有勇氣結束自己的人生，不如有勇氣讓一些事情能斷捨離，活得快樂」、「有些人即使跟你結了婚生了孩子，依舊當你是外人自己思考一下是否要跟這樣的人走一輩子。」

有網友看完後相當憤怒，「有沒有搞錯？妳是頭殼壞掉還是腦袋裝水泥？為了無謂的人結束人生？！另一半無法同心、溝通不了，該處理的是這個婚姻，怎會是處理自己的生命有沒想過孩子沒有媽媽怎麼辦？他們對妳不重要嗎？」

有人則認為，若老公沒什麼用處離婚就好了，沒必要委屈自己，甚至拿生命跟他賭氣，「要是我，直接就給那個什麼二嫂洗個臉直接嗆她三字經、四字經，全部知道的都給它測出來，然後說拎北娘家賣水果的～不要不懂裝懂，聽到妳講話真想吐再加個X，再帥氣的坐下來，或出去跟小朋友一起烤肉。」

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