921將屆　南投縣賣場業者配合消防局設立「防災專區」

▲921國家防災日將屆，南投縣賣場業者配合消防局設立「防災專區」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

每年9月21日台灣「國家防災日」將屆，南投縣消防局結合提供防災物資選購專區的百貨業者、全縣各消防分隊，希望透過媒體、網路、社群等各式管道，宣導緊急避難包、家具固定、防災食物準備等相關主題，落實民眾自主防災準備，以提升全民防災意識及防災應變能力。

縣府消防局12日在小北百貨舉行防災專區設置宣導，災害管理科張登旺科長表示，921大地震時縣內遭受重大災害，消防局也結合媒體、賣場及網路購物平台設置防災專區，備置防災物品及防災食物方便民眾選購，也希望民眾透過國家防災日的宣導，加強重視防災觀念，落實居家自主防災準備。

小北百貨店長陳婷婷則說，為呼應國家防災日，每年都會設置防災專區供民眾選購，並向日本取經學習，將防災背包分為受困包與避難包，並因應不同對象來規劃內容物，也設立明顯的「防颱專區」或「防災專區」看板，提供民眾選擇適合自己的防災背包。

消防局強調，南投縣位處高災害風險地區，經常面臨颱風、地震、淹水、土石流等災害，在全球於極端氣侯下，災害規模已不可預測，複合型災害常造成大範圍淹水、大規模土石崩落、橋梁道路中斷，甚至住家停電缺水等災情，部分地區易形成「孤島狀態」，民眾應時時保持警覺，隨時注意補充家中防災糧食儲備及緊急避難包的購置。